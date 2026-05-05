鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-06 05:43

在美伊停火局勢暫時穩定之際，市場情緒回暖，美股主指週二 (5 日) 全面收高，美光引領記憶體族群狂飆，費半指數強升超 4%，標普與那斯達克雙雙改寫歷史新高。

地緣政治消息方面，美軍週一起啟動「自由計畫」行動，儘管美國與伊朗仍在荷姆茲海峽周邊出現零星衝突，但未進一步升高對市場的衝擊。

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美參謀首長聯席會議主席凱恩與國防部長赫格塞斯稱：「目前伊朗所有的襲擊都尚未達到「重啟大規模作戰行動的門檻。」

丹麥航運巨頭馬士基表示，其一艘商船在美國軍方保護下成功通過荷姆茲海峽。

此外，美國國務卿盧比歐週二表示，總統川普預計下週與中國國家主席習近平會面，台灣議題可望成為雙方會談重點之一。

數據方面，美國 3 月貿易逆差回升至 603 億美元，略低於市場 610 億美元，前值為 578 億美元；同時，職位空缺與勞動流動調查 (JOLTS) 顯示 3 月職缺變動有限，就業市場維持穩定。

隨著停火協議暫時維持，國際油價自前一日急漲後回落。布蘭特原油期貨下跌近 3%，回落至每桶約 110 美元；西德州原油期貨下跌逾 3%，跌至每桶 103 美元以下。

市場擔憂通膨，30 年期美債殖利率週二一度升至 5% 以上，收 4.98%，10 年期美債殖利率達 4.4%。

美股週二 (5 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 356.35 點，或 0.73%，報 49,298.25 點。

那斯達克指數上漲 258.32 點，或 1.03%，報 25,326.13 點。

S&P 500 指數上漲 58.47 點，或 0.81%，報 7,259.22 點。

費城半導體指數大漲 445.92 點，或 4.23%，報 10,980.58 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 147.80 點，或 0.90%，報 16,656.48 點。

標普 11 大板塊全數收紅，其中原物料與資訊科技領漲。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.89%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.66%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.35%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.55%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.59%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 7.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.65%。

企業新聞

記憶體族群持續強勢，IDC 報告指出，記憶體製造商可望擺脫暴起暴落的景氣周期，這潑了空方冷水，美光 (MU-US) 週二猛漲 11% 至每股 640.45 美元，市值首度突破 7000 億美元，延續近一年強勁漲勢。

ON Semiconductor (ON-US) 小漲 0.6%，財報略優於預期並給出穩健展望；AMD (AMD-US) 勁揚 4%，市場押注其 AI 需求將推升營運動能。

英特爾 (INTC-US) 飛天大漲，收紅約 13% 至每股 108.18 美元，寫下歷史新高，市場傳出蘋果擬與英特爾及三星合作，在美國生產裝置核心處理器，帶動股價強勢上攻。

Palantir Technologies (PLTR-US) 重挫 6.9%，儘管第一季財報優於預期，但因估值偏高、市場對成長要求嚴苛，股價承壓。

Pinterest (PINS-US) 跳漲 6.9%，受惠財報優於預期與樂觀展望；Duolingo (DUOL-US) 重挫 5.6%，市場對其犧牲短期營收以擴大用戶策略仍存疑。

PayPal (PYPL-US) 急墜 7.76% 至每股 46.48 美元 ，儘管獲利優於預期，但本季財測疲弱引發失望賣壓。

因不滿 GameStop 擬高槓桿收購 eBay，大賣空》原型、知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 已全數出清 GameStop (GME-US) 持股，直言此交易已破壞原先投資邏輯。GameStop 仍收高超 1.6% 至每股 24.23 美元。

華爾街分析

Horizon Investments 投資組合管理主管 Zachary Hill 表示，這波漲勢已不只是由超大型科技股所帶動，「無論是標普 500 指數成分股，還是美國小型股企業，整體獲利表現都相當驚人。」

Hill 指出，市場同時也押注美國與伊朗「都有意以某種方式化解衝突」，這也是美股目前仍能維持在歷史高檔附近的重要原因之一。

他認為，投資人目前已大致消化荷姆茲海峽局勢帶來的風險。「除非當地情勢出現重大升級，或油價出現劇烈飆升，否則市場不太可能再次大幅聚焦這場衝突的反覆變化。」