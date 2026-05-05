鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-05 23:30

美國勞動市場 3 月最新數據顯示，企業徵才需求持續降溫，但招募活動明顯回升，反映就業市場在經歷去年放緩後，仍展現一定韌性。美國勞工部周二 (5 日) 公布職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，3 月職缺數由 2 月下修後的 692 萬個，略降至 686.6 萬個，減少約 5.6 萬個，略高於市場預期的 683.5 萬個。

企業徵才需求持續降溫，但招募活動明顯回升。(圖：ZeroHedge)

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以比率來看，職缺率由 2 月的 4.2% 降至 4.1%，顯示企業整體人力需求仍偏保守。不過，3 月招募人數大增 65.5 萬人至 555.4 萬人，創近月最大增幅，招募率也由前月的 3.1% 回升至 3.5%，扭轉 2 月跌至疫情爆發以來低點的疲弱表現，與 3 月非農就業報告意外強勁的結果相互呼應。

從產業來看，運輸與倉儲、資訊服務，以及休閒與旅宿等產業招募需求明顯增加；專業服務與商業服務則是職缺減少的主要來源，反映企業在白領與商務支出方面仍維持審慎。

從產業來看，運輸與倉儲、資訊服務，以及休閒與旅宿等產業招募需求明顯增加。(圖：ZeroHedge)

衡量勞工轉職意願的自願離職率 (Quits Rate) 由前月略升至 2.0%，顯示部分勞工對轉換工作機會的信心有所回升。不過，裁員與資遣人數同步增加 15.3 萬人至 186.7 萬人，裁員率由 1.1% 升至 1.2%，顯示企業雖恢復招募，但人力調整仍在持續。

自願離職率 (Quits Rate) 由前月略升至 2.0%，顯示部分勞工對轉換工作機會的信心有所回升。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，美國失業人口仍高於職缺數量，3 月每名失業者對應的職缺比維持在 0.9，與前月大致持平，遠低於 2022 年高峰時的 2 比 1，進一步支持聯準會 (Fed) 官員近期的看法，即目前就業市場尚未成為推升通膨的主要來源。

3 月每名失業者對應的職缺比維持在 0.9，與前月大致持平。(圖：ZeroHedge)

Fed 上周將聯邦基金利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間不變。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 當時表示，勞動市場正出現「越來越多穩定跡象」，也是決策官員無須急於進一步調整利率的重要原因之一。

不過，市場仍關注中東局勢對後續就業市場可能帶來的變數。分析人士指出，美國與伊朗衝突持續，加上荷姆茲海峽航運受阻，推升油價、鋁與肥料等大宗商品價格，企業營運成本面臨上升壓力，未來數月恐進一步影響企業招募意願，也可能讓 Fed 政策前景變得更加複雜。