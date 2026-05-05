鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-05 12:20

外媒最新報導指出，繼 LPDDR6 標準問世後，全球前三大記憶體廠商三星、SK 海力士與美光科技正全力衝刺下一代 DDR6 標準的研發。

韓媒：三星、SK海力士、美光DDR6記憶體研發啟動 速度有望達DDR5的兩倍(圖:shutterstock)

南韓媒體《The Elec》周一 (4 日) 引述業界消息人士談話報導，儘管 JEDEC(聯合電子設備工程委員會)尚未敲定最終規範，但三巨頭已要求基板供應商啟動設計作業，目標是在量產前夕完成測試樣品準備。

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根據供應鏈透露，記憶體廠與基板業者通常會在產品上市前兩年以上啟動共同開發，而 DDR6 的初步研發工作近期才剛展開。業界預估，DDR6 的商用化時程將落在 2028 年至 2029 年之間。

在效能表現上，DDR6 將較現役的 DDR5 有顯著躍進。根據先前曝光的 JEDEC 路線圖，DDR6 傳輸速度最高可達 17.6 Gbps，約為 DDR5 規劃上限的兩倍，將大幅提升系統頻寬與運算效率。

值得注意的是，JEDEC 去年先行發布 LPDDR6 標準，該標準新增了「x6 子通道模式」，允許在單一封裝內堆疊更多記憶體裸片，讓系統總容量有望突破 512GB。