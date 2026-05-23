鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-23 09:57

韓國三星電子與最大工會在 20 日（周三）晚間壓哨達成勞資協議，三星股價和韓國股市避免了進一步震盪，但三星內部的矛盾也如預期般點燃。

同患難不能共富貴，三星勞資協議引內部矛盾爆發。（圖：Shutterstock）

此次三星電子勞資雙方達成的「2026 薪資談判臨時協議」，主要包括平均公司上調 6.2%（基本漲幅 4.1、績效漲幅 2.1%）、新設住房貸款制度（最高 5 億韓元），以及在半導體部門設立以營業利潤 10.5% 為來源的「特別經營績效獎金」。

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問題在於，與 SK 海力士專做記憶體晶片不同，三星電子的業務橫跨家電、手機、半導體等領域。同時半導體部門內部也區分記憶體、邏輯晶片和代工不同條線。

根據測算，以稅前年薪 1 億韓元為基準，將「半導體特別經營績效獎金」與現有的超額利潤績效獎金相加，三星電子記憶體事業部的員工本年度有望獲得 6 億韓元的績效獎金。

而邏輯和模擬晶片（LSI）和代工等「非記憶體業務」的半導體部門員工，大約能拿到 2.1 億韓元的獎金。

由於代工部門正在大力投資與台積電、英特爾展開「2 奈米世代」的競爭，內部對「虧損部門」的定義也難以認同。

與此同時，智慧手機、家電、電視等業務的數位體驗部門（簡稱 DX）員工，只能拿到價值 600 萬韓元的公司股票作為績效獎金。家電業務今年可能不景氣，他們很有可能與超額利潤績效獎金無緣。

DX 部門可能虧損的原因，包括需要以暴漲後的價格購買半導體部門生產的晶片。

高達 100 倍的差異，迅速在三星內部引發矛盾。據當地媒體報導，一些三星電子員工開始在胸前佩戴黑絲帶，表達對這項協議的不滿。

大量 DX 部門員工近兩天加入了以該部門為中心的工會（全三星工會和同行工會）。原本規模只有 2,600 餘人的同行工會，在短短兩天內就擴張到近 1.3 萬人。全三星工會的人數也從 1.6 萬人增加到 1.9 萬人。

而主導達成協議的超企業工會人數達到 7 萬人，其中 90% 是半導體業務員工。

之前同行工會與超企業工會、全三星工會曾共同組成「聯合鬥爭本部」，但 DX 部門員工的意見被忽視，同行工會退出聯盟。

超企業工會周五上午通知同行工會，由於協議是在同行工會退出談判團後達成，因此同行工會「不具備投票資格」。

臨時勞資協議的投票將持續到 27 日早晨。若擁有表決權的工會成員過半數參與，且過半數贊成，臨時協議案將獲通過，反之需要重新談判。

與此同時，同行工會與全三星工會正在尋求聯合阻撓這項協議通過。