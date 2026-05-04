鉅亨網編譯段智恆 2026-05-05 01:10

隨著市場持續揣測日本政府近期是否連續進場干預匯市、支撐日元走勢，日本財務省官員周一 (4 日) 罕見說明國際貨幣基金 (IMF) 對匯市干預的認定規則，指出連續 3 個營業日內進行匯市操作，在 IMF 標準下將被視為「同一次干預行動」，而非 3 次獨立干預。

該名官員當天隨日本財務大臣片山皐月 (Satsuki Katayama) 赴烏茲別克出席國際會議，並向媒體表示，根據 IMF 規範，若一國在連續 3 個營業日內進場干預匯市，將被歸類為單一干預事件；在 6 個月內最多可出現 3 次此類事件，仍符合「自由浮動匯率制度」(free-floating exchange rate regime)標準。

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官員進一步指出，若干預次數超過上述門檻，IMF 可能將該國匯率制度由「自由浮動」重新分類為「浮動匯率制度」(floating exchange rate regime)。

他也補充，即便日本國內適逢假期，只要全球主要金融市場仍開市，相關干預行動依然會被計入。例如 5 月 4 日雖為日本假期，但若當局在當天進場，仍可被視為自 4 月 30 日起連續第 3 個干預交易日。

這番說法，也進一步加深市場對日本當局近期可能連續進場護盤的猜測。日元在上周四傳出官方疑似進場干預後，已連續 3 個交易日走升，市場普遍認為，日本政府可能仿效 2024 年的操作模式，連續數日進場穩定匯市。

市場推估，日本當局可能在上周四、日元貶至 1 美元兌 160.72 日圓時出手干預。有外媒先前分析指出，日本這次可能動用約 345 億美元 (約 5.4 兆日元) 支撐匯價。不過，包括片山皐月在內的日本財務省官員，至今仍未證實是否已實際進場。

截至紐約時間周一中午，日元匯價報 1 美元兌 157.29 日元，延續近日反彈走勢。