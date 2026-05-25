鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-05-25 15:56

日經 225 指數 (NKY) 周一（25 日）改寫歷史，首度站上 65,000 點關卡。這一波強勢突破再度點燃華爾街投資圈的關注，多家機構與外資開始意識到，沉寂數十年的日本股市，正步入一場結構性復甦。

今年以來，日經指數累計漲幅已達約 30%，不僅徹底擺脫了過去「失落的數十年」陰霾，更在人工智慧（AI）浪潮、企業結構改革以及強勁經濟基本面的交織下，展現出驚人的爆發力。

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華爾街分析師普遍認為，相較於估值偏高的美股，日股目前的性價比依舊極具吸引力，未來絕對還有更寬廣的上漲舞台。

AI 風潮不只帶飛晶片 傳統老牌企業也沾光

在這波由 AI 推動的全球股市熱潮中，半導體與運算基礎設施無疑是第一波領頭羊。諸如東京電子（Tokyo Electron）、Advantest、Disco 以及 Screen Holdings 等晶片測試與設備巨頭，在工廠自動化與資料中心需求暴增的帶動下，股價早已一飛沖天。

然而，資深基金經理人指出，這場 AI 敘事最令人興奮的部分，在於那些看似與高科技沾不上邊的「傳統產業」，其實也是這場科技變革的「隱形受益者」。

投資市場目前仍低估了人工智慧對日本整個工業領域產生的廣泛連鎖反應。日本在生成式 AI 領域的真正優勢，在於如何將虛擬的 AI 技術融入實體的製造業與價值創造流程中，也就是所謂的「物理層面應用」。

不論是精密佈線、光學、電網、機器人，甚至是傳統營建業，都正透過 AI 進行數位轉型。

例如，汽車龍頭豐田（Toyota）積極進軍機器人領域，索尼（Sony）與台積電在成像感測器上的深度合作，都是傳統日企布局 AI 下一階段的經典範例。

甚至連金融業也成了這場 AI 故事的一部分，隨著日本央行逐步引導利率走向正常化，地方銀行與保險公司將更有能力利用過剩資本進行中長期的增長投資。

這種由技術驅動的廣泛轉型，正默默為整個日本工業基礎注入全新的獲利能量。

買股票賺了錢更敢花 股市狂飆正向回饋日本經濟

過去外界常認為金融市場與實體經濟存在脫鉤現象，但現在的日股大漲正轉化為實質的經濟動力，回頭反哺日本本土經濟，幫助日本徹底擺脫數十年的通縮泥淖。

高盛證券在最新報告中指出，日股大漲將產生強大的「財富效應」，進而刺激民間消費。

根據估算，日本股票價格每上漲 10%，就能帶動消費成長約 0.3 個百分點，尤其是高端商品與服務，例如國內外旅遊、高檔餐飲、時尚服飾以及美容消費等領域，買氣提升最為顯著。

這種「股市漲、消費旺」的正向循環，也得到了日本經濟數據的強力佐證。

日本第一季實際國內生產毛額（GDP）年化成長率達到 2.1%，表現超出預期，且通膨率在過去兩年的大部分時間裡都維持在 2% 的目標水準之上。

隨著實質利率開始傳導到實體經濟，加上近年工資結構性上漲，一般民眾的私人消費意願顯著提高，企業信心也空前高漲。

這代表日股的榮景不再只是空中樓閣，而是與消費、投資和企業信心緊密聯結的健康生態鏈。

比起美股仍便宜 外資瘋湧入搶占先機

正因為這套「再通膨」的經濟論述與企業改革成效斐然，海外資本正如同潮水般湧入日本。

不僅「股神」巴菲特旗下的波克夏哈薩威公司持續加大對日本五大商社的持股，許多一度看淡日股的外國投資者，也正將數十億美元重新投入這個市場。

日本財務省的交易數據顯示，海外投資者的交易量與買超力道正在大幅增加。

美國銀行的策略分析團隊日前也全面調升了對日股的年終預測，預估東證指數將達到 4,200 點，日經 225 指數更有望一路叩關 67,000 點。

分析師特別強調，即使日股歷經這波大漲，目前的估值與美股相比依舊處於便宜區間。