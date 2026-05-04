鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-04 16:30

比特幣 (BTC)今 (4) 日在亞洲交易時段漲破 8 萬美元大關，創 1 月 31 日以來新高，同時亞股逼近歷史高點。

全球最大加密貨幣上漲之際，MSCI 亞太股指正逼近 2 月創下的歷史高點，因科技公司上周公佈的業績優於預期，提振投資人風險偏好，推動股市反彈。目前市場正消化關於中東局勢的矛盾訊號。

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美國總統川普周日 (3 日) 說，美國將開始引導與衝突無關的船隻通過荷姆茲海峽，但一位伊朗高官警告，將把美國在海峽的任何干預視為違反停火協議。

近幾個月，去年 10 月創下 12.6 萬美元歷史高點的比特幣持續低迷，今年 2 月一度跌破 6 萬美元左右，之後逐步收復失地，部分原因是機構需求改善。

最新數據顯示，美國比特幣交易所交易基金上周五 (1 日) 出現 6.3 億美元淨流入情形。

Falcon X 亞太區衍生性商品交易主管 Sean McNulty 表示，衍生性商品市場的機構活動顯示，市場對比特幣在 5 月中旬上漲至 8.5 萬美元抱有高度信心。

加密貨幣投資公司 DACM 執行主席 Richard Galvin 則指出，市場對於美國可能在關鍵的穩定幣收益條款上達成協議的樂觀情緒也提振市場信心，這可能為加密貨幣政策在參議院推進掃清道路。

Galvin 說：「現在還是早期階段，但 80000 美元一直是重要的心理關口。」