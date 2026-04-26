鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-27 04:20

全球股市正經歷一場翻天覆地的版圖重組。隨著人工智慧 (AI) 熱潮爆發，台灣與南韓的股市市值已接連超越歐洲主要國家。

台韓「純度最高」！全球資金押注AI超級周期 台股市值衝4.3兆美元正式超越英國、南韓緊追在後 (圖:Shutterstock)

根據彭博引述的最新數據顯示，台灣股市總市值逼近 4.3 兆美元，正式超越英國，晉升為全球最重要的股票市場之一，下一個目標是加拿大。至於南韓，目前其與英國的市值差距僅剩 1400 億美元，正在迅速拉近差距。台韓兩國股市市值的成長速度，均已領先法國與德國。

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科技業高度集中

這場權力轉移的主要動能，來自少數幾家提供 AI 革命核心硬體的供應商：台積電 (TSM-US)(2330-TW)，今年上漲超過 40%，以及南韓記憶體巨頭三星電子 (Samsung Electronics) 和 SK 海力士 (SK Hynix)，今年都上漲超過 80%。

三家公司都是 AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 的基礎供應商，市值都在 AI 熱潮中爆炸式成長。

相較之下，歐洲股市因為高度集中在成熟的金融與工業領域，而亞洲基準指數則已成為半導體「超級周期」下「純度極高的投資標的」。

台積電目前已名列全球市值最大的公司之一，市值高達 1.8 兆美元，南韓兩大巨頭（三星與 SK 海力士）合計市值也達 1.5 兆美元。相較之下，歐洲市值最高的公司、半導體設備商艾司摩爾 (ASML-US)，規模已落後前三者。事實上，Stoxx 歐洲 600 指數中所有科技股的總市值約為 1.4 兆美元，甚至低於台積電或南韓雙雄的任何一家。

富達國際 (Fidelity International) 分析師 Ian Samson 指出，半導體已成為全球經濟實質上的「新石油」，這項轉變凸顯出著重科技業與著重傳統產業的市場之間，走勢正在劇烈分歧。儘管台韓兩國的國內生產毛額 (GDP) 小於 G7 成員國，但台韓在高利潤、尖端晶片製造領域的高度集中，已成為全球資本押注未來十年數位基礎設施的首選。

AI 投資向供應鏈下游擴散