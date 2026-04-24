鉅亨網編輯林羿君 2026-04-24 14:13

在南韓蓬勃發展的晶片產業中，隨著市場樂觀預測員工獎金未來可能逼近 90 萬美元，貧富差距擴大的憂慮也日益加深。

以 SK 海力士為例，受惠於人工智慧浪潮帶動的專案分紅，預計將使員工收入攀升至傳統高薪專業人士的數倍。這筆意外之財正印證了南韓央行的擔憂：科技產業的高度繁榮，可能導致經濟結構走向「K 型化」，即少數菁英階層飛速前進，其餘勞工則在下滑的趨勢中苦苦掙扎。

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這種失衡現象在週四 (23 日) 發布的數據中展露無遺。SK 海力士公布單季營業利益大幅成長 5 倍，創下 37.61 兆韓元的歷史新紀錄；不到半小時後，南韓央行也宣布第一季國內生產毛額（GDP）在科技出口帶動下成長 1.7%，表現遠優於經濟學家最樂觀的預期。

對此，ING 銀行資深經濟學家姜敏珠（音譯┌Min Joo Kang）在指出，K 型成長對政策制定者構成了嚴峻挑戰。隨著 AI 與資料中心需求激增推升記憶體價格，SK 海力士營收幾乎翻了 3 倍，而這股浪潮正席捲整個產業，三星電子本月公布的初步財報亦顯示，單季營業利益激增逾 8 倍。

SK 海力士去年與工會達成協議，提撥營業利益的 10% 作為員工獎金，這使得 2025 年的平均分紅預計將達到年薪的 1.5 倍。

然而，根據彭博社彙整的分析師預估，隨著該公司今年營業利益可能達到 207.4 兆韓元，2027 年甚至上看 272.4 兆韓元，分紅規模將進一步膨脹。

若依據麥格理集團（Macquarie Group）最樂觀的 447 兆韓元獲利預測計算，SK 海力士約 3.4 萬名員工今年平均可領到 40 萬至 54 萬美元，明年分紅更有機會衝上驚人的 87.8 萬美元。

雖然公司方面拒絕評論獎金細節，但財務長金宇賢在法說會上強調，記憶體產業正處於 AI 時代的核心，目前最有效的資本配置，是將獲利重新投入事業以鞏固成長。

即使是保守估計的獎金數額，也已超過南韓近 3000 萬名勞工平均年收入的 20 倍。

在匿名職場社群中，來自傳統產業的相對剝奪感正不斷發酵。一名現代汽車員工坦言，如此巨大的獎金落差讓競爭激烈的勞動市場難以談論公平；一位獸醫則感嘆，自己歷經多年培訓與負債，工時漫長，收入卻不及半導體從業人員的一筆獎金。

這種財富分配不均正困擾著南韓央行，官員警告，科技與股市的收益正過度向高收入群體集中，對整體經濟的外部溢散效應有限。

若扣除 IT 產業，今年的經濟成長率將下修 0.4 個百分點，這種表面數據與民眾體感之間的落差，將使經濟復甦難以持續。

野村證券經濟學家朴正宇分析，半導體產業高度依賴進口設備且屬於資本密集型，對整體就業市場與國內投資的拉抬效果有限，應透過股票持有或股東回饋等金融管道分散紅利，而非直接針對失衡問題進行干預。

彭博經濟研究的經濟學家權孝成則認為，南韓需要建立記憶體以外更廣泛的 AI 與半導體生態系，否則一旦超級週期結束，結構性弱點將暴露無遺，屆時可能從 K 型成長墜入零成長的困局。

目前，薪資差距已改變求職行為，半導體業者成為求職者的首選。根據官方統計，南韓家庭所得前 20% 與後 20% 的差距在 2024 年已擴大至 5.78 倍，相對貧窮率也攀升至 15.3%。