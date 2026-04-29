鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-30 03:00

美國商務部周三 (29 日) 公布數據顯示，3 月商品貿易逆差擴大至 879 億美元，較前月 835 億美元增加 5.3%，高於市場預期，反映進口成長幅度超過出口，顯示貿易對第一季經濟成長可能形成拖累。

數據顯示，3 月商品進口大幅增加 96 億美元至 2993 億美元，其中汽車進口激增 11% 為主要推動力，食品、消費品、資本財與工業用品進口亦同步成長。部分進口商品轉為庫存，批發庫存增加 1.4%，零售庫存則成長 0.7%，有助抵銷貿易逆差對經濟的部分負面影響。

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出口方面，3 月商品出口增加 52 億美元至 2115 億美元，主要受食品、汽車、資本財與工業用品 (包括石油) 出貨增加帶動。不過，消費品出口則下滑 7.5%，顯示外需結構仍存在分歧。

分析指出，貿易與耐久財數據將成為市場調整第一季經濟預測的重要依據。亞特蘭大聯準銀行 (Atlanta Fed) 最新 GDPNow 模型預估，第一季國內生產毛額（GDP）折合年率成長約 1.2%，高於 2025 年第四季僅 0.5% 的表現，但仍屬溫和復甦。

從結構來看，企業設備投資預估對第一季經濟成長貢獻約 0.77 個百分點，顯示投資動能持續支撐經濟；相對而言，淨出口則可能拖累約 0.9 個百分點，凸顯貿易逆差擴大對成長的壓力。

市場普遍預期，第一季 GDP 折合年率成長約 2.3%，實際數據將於周四 (30 日) 由美國商務部公布初步估值。分析認為，若進口持續強勁，貿易仍將成為短期經濟成長的主要拖累因素。

此外，隨著美國與伊朗戰事影響全球能源供應並推升油價，美國作為淨石油出口國，未來數月出口動能可能受到支撐，有助部分抵銷貿易逆差擴大的影響。