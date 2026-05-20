鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-20 18:21

臺灣銀行今 (20) 日舉行 2026 年行慶大會暨黃金抽獎活動，董事長凌忠嫄致詞時報喜，2026 年第一季獲利已超越去年同期，4 月份績效更是優異，自結前四月破 120 億創新高，在財富管理、人壽及證券業務皆具備高度競爭力。針對立委質詢國營銀行基層人力如「免洗櫃員」困境，她呼籲適度修改國營事業管理法，透過法源解套，讓臺土輸銀能脫離一般國營事業的薪資框架，具備和民營銀行「平起平坐」的徵才條件，使更具競爭力。

國營金融機構龍頭端出亮麗績效的背後，難掩人才流失危機。凌忠嫄坦言，今日上午出席立法院質詢時，立委高度關注國營銀行人力問題，報考人數逐年降低。更有立委直指，現在基層行員面臨工作繁重、待遇卻缺乏競爭力的「免洗櫃員」困境。

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凌忠嫄指出，目前基層行員的起薪待遇，甚至可能與手搖飲店的薪資水平相差無幾。雖然各行各業都有其專業，但金融業具有高度專業性，需要長期培育與養成。若待遇無法拉開差距，將難以吸引優秀青年進入金融專業領域，進而導致國營金融機構出現人才斷層，對銀行的長遠發展產生巨大的負面影響。

凌忠嫄直言，臺銀雖擁有龐大資產規模，但長期承擔多項政策性任務，包括公保及勞退基金操作績效、貨幣發行後的運鈔與管理，以及配合政府穩定社會的金融服務，非以獲利為目的，卻是國營銀行的重要使命。然而，國營金融機構身處完全競爭的市場，卻受限於現行僵化的管理體制，卡在財政部、人事總處及主計總處之間，改革難以突破。她強調，臺銀已研擬法案，主張應依據憲法增修條文第 10 條第 4 項之授權，為金融事業定立特別規定，推動國營金融體制改革。

凌忠嫄呼籲政府適度修改國營事業管理法，透過法源解套，讓國營銀行能脫離一般國營事業的薪資框架，雖然無法「一步到位」，至少讓臺、土輸銀三家能先比照公股銀行，擁有較具競爭力的彈性薪資與激勵制度，再向民營銀行「看齊」，先從上位制度徹底解決人才流失的根源。