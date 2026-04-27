鉅亨網編譯段智恆 2026-04-28 02:31

根據《CNBC》報導，美國執法單位周一 (27 日) 表示，31 歲男子艾倫 (Cole Tomas Allen) 因涉嫌在白宮記者協會晚宴期間試圖刺殺總統川普，已遭正式起訴。檢方指出，艾倫當時衝向活動現場安檢點，並攜帶多項武器，行徑已構成恐怖主義性質犯罪。

涉刺殺川普男子遭起訴 美檢方指涉恐怖主義犯罪(圖：REUTERS/TPG)

根據華盛頓特區聯邦地方法院資料，艾倫被控「企圖刺殺美國總統」、「跨州運輸槍枝或彈藥」，以及「在暴力犯罪中使用槍枝」等罪名。助理聯邦檢察官在庭上表示，該案屬於明確列舉的恐怖主義犯罪，並要求法官裁定被告不得交保。

‌



檢方並指出，艾倫被捕時攜帶一把 12 口徑泵動式霰彈槍、一把. 38 口徑半自動手槍，以及三把刀具與其他危險物品。

法院已排定本周四 (30 日) 舉行羈押聽證會，並於下週一進行初步聽證程序。辯護律師表示，被告同意相關時程安排。

調查顯示，艾倫於案發當晚攜帶霰彈槍、手槍及刀械，從安檢點衝向宴會廳方向。事件過程中，一名特勤局人員遭槍擊但傷勢輕微，川普事後表示，該人員因穿戴防護裝備而未受重傷。

案發地點位於華盛頓希爾頓飯店，當晚正舉行白宮記者協會晚宴，川普與副總統范斯皆出席。槍響傳出後，兩人已被迅速撤離。聯邦調查局 (FBI) 局長巴特爾 (Kash Patel) 表示，該活動當時聚集總統、內閣成員與約 2,000 名媒體人士，規模與敏感性極高，相關情況「甚至連電影都難以想像」。

巴特爾並表示，FBI 行為分析小組 (Behavioral Analysis Unit) 已介入調查，並透過電子郵件、社群媒體紀錄與訪談，分析艾倫的動機與行動過程。

此事件也引發外界對特勤局維安部署的質疑。巴特爾指出，調查人員已蒐集電子郵件、社群媒體紀錄並進行訪談，以釐清艾倫的犯案動機與行動路徑。

檢方指出，艾倫在案發前曾寄送電子郵件給親屬，內容提及川普政府官員為「目標」，並依職位高低排序。在信件附註中，他還批評活動安全措施不足，稱自己能攜帶多項武器進入場地卻未被發現，直言相關維安「極度失職」。

該信件內容亦顯示，他質疑飯店安檢僅針對場外抗議與當日進場人員，未考慮提前入住者可能帶來的安全風險。