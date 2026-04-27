鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-27 14:20

儘管高盛認為標普 500 今年將顯著高於當前水準，但內部卻已開始為近期回撤做準備，並建議投資人將拉回視為買進機會。

高盛示警美股「五大風險」齊發！標普500恐回檔。(圖：REUTERS/TPG)

高盛資深交易員 John Flood 在週末發布的客戶報告中直言，當前市場至少存在五大預警訊號同步浮現，內部已開始為近期回檔預做部署。

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同時，另一位高盛交易員 Brian Garrett 也在「週末備忘」報告中，記錄了避險基金大規模去槓桿的異常動向。

不過，兩人都同時認為：若回檔發生，應將其視為買進機會。

訊號一：對沖基金七個月來最大單週去槓桿

高盛大宗經紀數據顯示，上週整體交易活動為 13 週以來首次下滑，美股名義去槓桿規模為七個月以來最大，主要由風險平倉驅動。

其中消費選擇性與科技板塊的去槓桿力度最為激進，屬近五年第三大單週去槓桿規模。

Garrett 形容，避險基金的淨曝險全年大致維持在正負 53% 的區間內，顯示操作相對保守。他認為，在「不可預測風險」頻繁出現的市場環境中，這樣的配置反映出審慎且有紀律的風險控管策略。

Flood 則指出，這是五項重要警訊中的第一項：隨著宏觀空頭部位被大規模回補，整體市場槓桿水位已出現明顯下滑。美國掛牌的 ETF 空頭部位上週再度減少 1.4%，本月累計降幅達 21.5%，其中以信用、資訊科技與小型股相關 ETF 的回補幅度最為顯著。

訊號二：月底養老金再平衡賣壓規模逼近歷史紀錄

高盛估算，4 月月底養老金再平衡將產生約 250 億美元的美股賣出需求，位列 2000 年以來所有賣出估算的前 15 大之列。

若剔除季度到期因素，此次更將是有史以來最大的單月賣出估算，追溯至 2000 年 1 月位於第 92 百分位。

訊號三：趨勢追蹤策略買盤動能耗盡，轉為潛在賣方

根據高盛，趨勢追蹤策略（CTA 類資金）自 4 月以來一直是推升全球股市最重要的資金力量，月內已累計買進約 530 億美元全球股票，其中標普 500 單月買進約 320 億美元。

然而 Flood 指出，這一買盤動能已告終結，是逾一個月以來趨勢追蹤策略首次不再是標普 500 的淨買進方，盤面平穩時小幅偏向賣出，若市場出現下行則將形成更顯著的供給壓力，使市場失去了一個重要的自動穩定器。

訊號四：市場廣度極度惡化，新高背後暗藏隱憂

上週五標普 500 創下歷史收盤新高，但當日市場廣度卻是有史以來創新高時第二差的紀錄：324 檔成分股收跌，淨廣度讀數為負 148。

此類高度集中於少數權重股的上漲結構，在歷史上往往是高位震盪或回調的先行指標。

訊號五：情緒指標進入「拉伸區間」，費半連漲 18 天創紀錄

高盛美國股票情緒指標顯示，投資人倉位已出現「拉伸」特徵。

Flood 特別點名半導體板塊的極端走勢：費城半導體指數（SOX）已連續上漲 18 個交易日，創歷史最長連漲紀錄，週五（24 日）收盤較 200 日均線高出約 50%，是自 2000 年科技泡沫頂峰以來偏離均線最極端的一次。

從衍生品市場來看，標普 500 的 Gamma 倉位處於罕見區域，做市商對現貨突破方向呈極度淨空 Gamma 狀態，代表一旦價格出現方向性突破，波動將被顯著放大。

儘管五大預警訊號指向短期回調風險，高盛仍維持標普 500 今年將收於顯著高於當前水準的判斷。