鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-20 16:41

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (20) 日舉辦線上法說會，宏碁指出，第一季受惠於今年上半年記憶體價格上漲引發客戶提前備貨，以及去年 7 月合併振樺電 (8114-TW) 雙重利多，毛利率有所提升，而非電腦業務已成為宏碁重要成長引擎。

宏碁客戶提前拉貨及併購振樺電帶動Q1毛利率走揚 非電腦業務為成長主力。(圖：shuttterstock)

宏碁指出，非電腦相關業務持續扮演成長引擎，營收比重已達 34.7%，且子公司對母公司的獲利貢獻度已明顯超越營收貢獻，振樺電首季貢獻約 5% 營收，惟其管銷研費用同步併入，導致整體營業費用較去年同期增加。

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宏碁提到，第一季存貨金額由去年同期的 445 億元大增至 777 億元，主因是反映記憶體等核心零組件單價上揚，以及因應客戶鎖定低價庫存的下單需求。