宏碁客戶提前拉貨及併購振樺電帶動Q1毛利率走揚 非電腦業務為成長主力
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (20) 日舉辦線上法說會，宏碁指出，第一季受惠於今年上半年記憶體價格上漲引發客戶提前備貨，以及去年 7 月合併振樺電 (8114-TW) 雙重利多，毛利率有所提升，而非電腦業務已成為宏碁重要成長引擎。
宏碁指出，非電腦相關業務持續扮演成長引擎，營收比重已達 34.7%，且子公司對母公司的獲利貢獻度已明顯超越營收貢獻，振樺電首季貢獻約 5% 營收，惟其管銷研費用同步併入，導致整體營業費用較去年同期增加。
針對首季營業淨利率波動，宏碁表示，記憶體成本漲勢快速，品牌廠基於同業競爭與定價策略，售價調整存在時間滯後性，未能完全轉嫁。此外，針對去年第二季受到美國自由日關稅修正案衝擊而先支付的關稅，宏碁 (2353-TW) 目前已著手申請退款。
宏碁提到，第一季存貨金額由去年同期的 445 億元大增至 777 億元，主因是反映記憶體等核心零組件單價上揚，以及因應客戶鎖定低價庫存的下單需求。
115 年第一季營收 724.23 億元，季減 2.6 %，年增 18.1 %；毛利率 11.2 %，季減 0.4 個百分點，年增 0.6 個百分點；營業利益 8.03 億元，季減 57.0 %，年減 22.7 %；營益率 1.1 %，季減 1.4 個百分點，年減 0.6 個百分點。稅後純益 7.02 億元，季減 34.4 %，年增 36.3 %，每股純益 0.23 元。
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