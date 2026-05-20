最大債主帶頭賣！日本單月減持美債470億 加速全球資金出逃

鉅亨網新聞中心 2026-05-20 16:20

最新數據顯示，2026 年 3 月外國投資人加速撤出美國公債，持有規模自 2 月的 9.49 兆美元驟降至 9.25 兆美元，單月淨流出高達 2,400 億美元，掀起一波全球「撤債潮」。在這場拋售風暴中，最大海外債主日本明顯帶頭減碼，當月大舉拋售約 470 億美元，持有部位降至 1.191 兆美元。

最大債主帶頭賣！日本單月狂砍美債470億 加速全球資金出逃。(圖:shutterstock)

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匯豐銀行亞洲首席經濟學家 Frederic Neumann 指出，海灣地區爆發戰爭帶來的金融波動與匯率壓力，讓各國央行拋售美債、介入外匯市場的舉動完全在情理之中，且在市場承壓階段，決策者也更傾向將資產轉為現金以提升流動性。

除了干預匯市的現實需求，全球通膨預期的加速上升，也在嚴重侵蝕債券的吸引力。

投資人要求更高回報以補償風險，導致美債殖利率持續飆升，反過來重創債券價格 。光是 2026 年 3 月，海外投資人在長期美債上就錄得高達 1,421 億美元的帳面估值虧損，這種通膨與估值損失的疊加，進一步加劇了各國的減持動機。

週三（20 日）盤中，30 年期美國公債殖利率一度突破 5.20%，創下 2007 年以來最高水準；10 年期公債殖利率則逼近 4.70%，寫下 2025 年 1 月以來新高。5 年期、7 年期及 2 年期公債殖利率亦同步走揚。

巴克萊銀行研究部全球主席 Ajay Rajadhyaksha 對此示警，在全球債務增長超越經濟增長、通膨惡化且缺乏財政改革意願的背景下，投資者幾乎沒有理由繼續持有長期債券。

雖然此時英國反其道而行地增持了約 296 億美元，但仍難擋整體大盤的撤退洪流。隨著日元跌破 160 敏感關卡，日本央行已在 3 月下旬至 4 月上旬多次入市干預，日本未來的動向已成為牽動全球市場的神經線。