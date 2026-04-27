鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 12:20

英特爾客戶端 CPU 團隊負責人 Robert Hallock 近日接受媒體專訪時透露，英特爾 (INTC-US) 已對未來五年桌上遊戲路線圖進行重大調整，核心目標是追趕超微半導體 (AMD-US)X3D 系列在遊戲效能上的領先優勢。

Hallock 向《PCGamesHardware》表示，超微 X3D 處理器在消費級市場表現強勁，英特爾對此「深思熟慮」後決定全面轉向。

‌



英特爾新策略的核心邏輯是，延遲優化比核心頻率更重要，這一思路已在酷睿 Ultra 200S Plus 系列中得到初步驗證。該系列通過改善晶片間延遲，在不提升頻率的情況下實現可觀的性能提升。

Hallock 坦言：「PC 遊戲市場，尤其是硬核玩家，嚴重低估軟體對體驗的重要性。地球上沒有任何一款遊戲能僅靠硬體跑出極限性能。」

對於超微 X3D 賴以成名的大快取策略，Hallock 將其稱為「蠻力錘」，大緩存對隨機記憶體存取密集型負載確實有效，但這類負載主要來自主機移植遊戲或基於 DX9、DX11 等舊 API 開發的作品。以現代 API 優化的 PC 原生遊戲，大快取帶來的效益相當有限。

因此，英特爾正在軟體層面大力推動自研的二進位優化工具 (BOT)，Hallock 聲稱該工具可帶來平均 8% 的幀率提升，部分遊戲最高提升達 22%。