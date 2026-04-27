鉅亨網編輯林羿君 2026-04-27 17:00

全球最具影響力的各大央行，本週將為投資人提供更多拋售公債的理由。隨著決策者被迫面對因戰爭引發的通膨衝擊風險，市場情緒正處於高度戒備狀態。

超級央行周登場：G7鷹風陣陣 公債恐掀新一波拋售潮。(圖:shutterstock)

本週適逢罕見的「七大工業國（G7）央行週」，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）以及日本、英國、加拿大的貨幣當局均將召開利率決策會議。這群決策者共同掌握著全球約半數經濟體的貨幣走向。

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儘管市場普遍預期各國將維持利率不變，但投資人仍屏息關注聯準會主席鮑爾與歐洲央行總裁拉加德的言論，試圖尋找他們對美伊衝突導致史上最嚴重原油供應中斷、進而推升通膨威脅的擔憂跡象。

若官員釋出憂慮訊號，並引發市場猜測未來幾個月政策將維持緊縮，甚至進一步收緊，對政府公債而言將是利空。近幾週以來，隨著股市與信用市場反彈，交易員逐漸忽視戰爭風險，公債表現已落後其他資產。

鷹派立場或成主調 債市面臨回調壓力

面對緊湊的央行會議，Pendal Group 動態收益策略經理人艾美 · 謝派翠克（Amy Xie Patrick）已於本月出清所有存續期間（duration）曝險。

她指出，在原油衝擊與通膨前景不明的情況下，央行官員展現鷹派立場並無損失，「雖然債市試圖跟隨股市的回調腳步，但在情勢明朗前，殖利率仍將陷入僵局。」

前澳洲貝萊德固定收益主管史蒂芬 · 米勒（Stephen Miller）亦有同感。他認為央行官員對價格壓力重燃保持高度戒備，正極力避免重蹈疫情期間誤判通膨為「暫時性」的覆轍，這種情緒可能驅使債券殖利率進一步走高，「債券交易員可能會對各界如此專注於通膨的強度感到意外。」

各國通膨與利率預期解析

英國： 官員警告戰爭將使物價惡化。受燃油價格暴漲影響，3 月消費者物價指數（CPI）已從前月的 3% 升至 3.3%，導致市場對今年升息次數的預期從一次增加至至少兩次。

美國： 聯準會官員警告衝突可能進一步煽動通膨，甚至迫使官方考慮升息。雖然短期公債殖利率受政治因素干擾（如川普屬意的人選克文 · 沃什可能推動降息）而略有波動，但強韌的就業與零售數據，仍令市場難以押注年底前的降息空間。

日本與歐洲： 日本銀行總裁植田和男正評估通膨的上行與下行風險，市場預期日銀將採取「鷹派維持」，為 6 月與 12 月的升息鋪路。歐洲央行方面，拉加德預計將重申不確定性，市場交換合約顯示 6 月升息幾乎已成定局。

TD 證券策略師莫莉 · 布魯克斯（Molly Brooks）預計，考慮到中東局勢的不確定性，鮑爾可能維持「中立立場」，承認近期油價衝擊導致通膨上升，同時強調核心通膨僅是小幅上揚。