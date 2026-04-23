鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 18:26

隨著美伊局勢震盪帶動油價蠢動，加上美國通膨微升使聯準會降息預期收斂，市場資金正加速回歸基本面。摩根資產管理今 (23) 日舉辦第二季投資展望指出，企業獲利已成為推升股市動能的關鍵。台股近期雖隨全球市場波動，但受惠 AI 趨勢，台股已發生結構性改變，最新企業獲利年增率上調至 35%，甚至半導體相關產業成長動能上看九成，支撐台股呈現「高貴不貴」的評價。

摩根環球市場策略師林雅慧分析，第一季美股表現雖一度落後，但 4 月以來隨著科技巨頭估值拉回，加上財報與 AI 資本支出熱絡，科技股表現再度突飛猛進。目前市場對第一季 EPS 增長預估約 13-14%，其中最大貢獻便來自科技類股。她強調，AI 的導入正由技術面擴散至電力、工業與金融等產業，「外溢效果」將帶動類股輪動，下半年應採取成長與價值並重的策略。

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針對台股表現，林雅慧認為台股長期與電子產品出口高度相關。雖然目前本益比約 18.6 倍，高於過去 20 年平均的 14.4 倍，但在 AI 紅利下，台廠供應鏈出口持續擴大，尤其對美出口呈現三位數增長，顯示台灣半導體鏈在全求具備極高不可替代性與定價能力。隨著獲利動能從過去平均 20% 跳升至四、五成，台股具備「評價重估」（rerating）的潛力，有望對標美股科技大廠 23-24 倍的本益比水準。

地緣政治方面，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，歷史數據顯示衝突對股市多為短期影響。目前 AI 超大規模雲端供應商資本支出仍持續成長，且 AI 模型訓練成本大幅下降，將加速企業導入。

許長泰指出，ChatGPT-5 Nano 的訓練成本已從過去的 37.5 美元降至 0.14 美元，顯示 AI 普及化趨勢不可逆，資訊、金融與醫療將是首波受益者。

此外，投資人對收益的需求也趨於積極。摩根資產管理亞太區 ETF 團隊產品專家佘珮嘉指出，台灣主動式 ETF 規模已達新台幣 2,982 億元，光 2026 年初至今就新增超過千億元。投資人不再僅仰賴傳統股息，衍生性收益 ETF 佔比已從 10% 升至 25%，顯示市場正主動創造多元收益。