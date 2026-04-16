鉅亨網編輯林羿君 2026-04-16 11:00

隨著人工智慧熱潮引發的記憶體晶片長期供不應求，南韓半導體業者為應對需求激增而加大採購力度，促使南韓在第一季躍升為艾司摩爾（ASML）全球最大的市場，台灣位居第二、中國貢獻度則大幅減少。

這家荷蘭晶片設備商對南韓的出貨在第一季大幅攀升，占其系統銷售淨額的 45%，高於前一季的 22%；換算為最新一季銷售額達 28.4 億歐元（約 33.4 億美元），顯著高於前一季的 16.7 億歐元。

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儘管 ASML 在週三發布財報時並未點名具體客戶，但南韓的三星電子與 SK 海力士均為全球記憶體晶片領導廠商。該公司表示，在公布財報期間，記憶體市場占其設備銷售比重已超過一半。

ASML 執行長富凱（Christophe Fouquet）在財報影片中表示，根據客戶提供的資訊，記憶體產能到 2026 年皆已售罄，供應緊繃的狀態甚至可能延續至 2026 年以後。

在 AI 資料中心資本支出擴張的背景下，從 Alphabet 到 OpenAI 等科技大廠都在爭奪記憶體晶片，以支撐各類應用程式的運作，進而造成科技產業出現缺貨現象與價格飆漲，迫使晶片製造商正全力擴展產能以滿足市場需求。

雖然南韓第一季訂單的詳細內容尚未公開，但 SK 海力士已於今年 3 月宣布，計劃在 2027 年前投入近 80 億美元採購極紫外光（EUV）微影設備，當時 Jefferies 分析師梅農（Janardan Menon）便推測多數訂單可能已提前完成布局。

在第一季的營收佔比中，台灣為 ASML 的第二大市場，中國市場貢獻則由前一季逾三分之一，大幅下滑至 19%

ASML 先前曾預警，中國市場的營收佔比將降至兩成左右，公司正因應美國主導的出口管制措施，該政策旨在限制中國推進半導體發展。