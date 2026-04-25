鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-25 08:30

美國財政部週五 (24 日) 宣布擴大對伊朗石油貿易網路的制裁行動，鎖定中國大型民營煉油企業恆力石化 (大連) 煉油有限公司，並同步制裁約 40 家航運公司與多艘油輪，進一步切斷伊朗透過「影子艦隊」出口石油的資金來源。

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 指出，中國所謂的「茶壺煉油廠」長期大量採購伊朗原油，是支撐伊朗能源經濟的重要來源。其中，恆力石化被認定為伊朗石油最大買家之一，近年已購買數十億美元的伊朗原油與石化產品，對伊朗政權及其軍方資金來源具有關鍵影響。

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財政部長貝森特表示，此次行動是「經濟重擊」政策的一部分，目的在於對伊朗施加更強力的財務壓力，削弱其在中東的軍事行動能力與核計畫發展。

貝森特強調，在總統川普指示下，美國將持續打擊伊朗依賴的船舶、仲介與買家網路，任何協助伊朗進行隱蔽石油交易的個人或企業，都將面臨制裁風險。

此次制裁依據第 13902 號行政命令執行，涵蓋伊朗石油與石化產業相關活動，同時配合總統國家安全備忘錄第 2 號（NSPM-2），持續推動對伊朗的「最大經濟施壓」。自 2025 年 2 月以來，美方已制裁超過 1,000 個與伊朗相關的個人、企業、船舶與飛機。

美方指出，伊朗透過「影子艦隊」規避制裁，將原油與液化石油氣運往亞洲市場。此次共有 19 艘船舶遭列入制裁名單，這些油輪過去數月運輸數百萬桶伊朗原油與石化產品，主要流向中國、阿聯與孟加拉等地。

調查顯示，部分船舶透過海上轉運 (ship-to-ship transfer) 方式掩蓋貨物來源，並多次關閉定位系統以規避監管，形成一套高度隱蔽的石油出口網路。

此外，美方也點名多家航運與能源公司涉及協助伊朗出口石油，並將其列入制裁名單。相關資產若位於美國境內或由美國人士控制，將全面凍結，並禁止任何交易往來。

財政部強調，違反制裁規定的企業或個人，可能面臨民事與刑事責任，即使是非美國企業，只要涉及美元交易或協助規避制裁，也可能遭到追究。