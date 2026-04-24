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美股創高市場卻不安心？恐慌指標釋出異常訊號

鉅亨網編譯段智恆

華爾街俗稱「恐慌指標」的 VIX 指數近期出現異常走勢，引發市場關注。儘管標普 500 指數本周四盤中觸及歷史高點，VIX 卻維持在接近 20 的水準，甚至較五天前上升，呈現股市上漲但市場避險需求同步攀升的罕見情況。

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美股創高市場卻不安心？恐慌指標釋出異常訊號(圖：REUTERS/TPG)

一般而言，VIX 與標普 500 多呈反向關係，當股市上漲時，市場預期波動下降，VIX 通常走低。然而，近期兩者同步上揚，顯示市場內部結構可能出現變化。統計顯示，VIX 與股市同向波動的情況僅約占兩成，若此現象持續數日以上，往往意味市場情緒存在分歧。


分析指出，其中一種解釋是投資人對股市創高持保留態度，選擇透過選擇權市場進行避險。隨著伊朗戰事與油價波動帶來不確定性，部分資金在股市上漲同時增加防禦部位，推升期權隱含波動率。若此趨勢延續，市場可能面臨短線回檔風險，因實際波動 (Realized Volatility) 可能逐步追上 VIX 所反映的預期。

另一種較偏多頭的解讀則來自選擇權市場的交易行為。隨著財報季推動個股行情，特別是半導體與科技股持續領漲，投資人願意支付較高權利金布局看漲選擇權，推升整體期權價格，進而帶動 VIX 維持高檔。

數據顯示，VanEck 半導體 ETF（SMH）的看漲期權權利金規模比看跌期權高出約 25%，即便整體看跌期權交易量較大，顯示資金正積極押注上行空間。個股方面，邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 自財報公布以來股價已翻倍，仍有交易員投入約 240 萬美元買入近 1700 口履約價 180 美元、6 月到期的看漲期權，押注股價仍有約一成上漲空間。

市場人士指出，這種對上漲潛力的積極押注，使選擇權價格維持在較高水準，成為 VIX 難以下滑的重要原因。整體而言，VIX 與股市同步上揚，反映市場在樂觀與謹慎之間拉鋸，一方面資金追逐科技股與 AI 題材帶動的漲勢，另一方面仍對地緣政治與宏觀風險保持警戒。


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