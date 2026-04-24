鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 22:30

英特爾財測報喜 傳開債券會議為發債鋪路 (圖：REUTERS/TPG)

市場人士指出，此類與債券投資人的會議通常為發行公司債前的準備動作，意味英特爾可能為未來資金需求預作布局。公司方面尚未對此發表正式評論。

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英特爾本月稍早同意以 142 億美元回購位於愛爾蘭的晶圓廠部分股權，該資產先前出售予阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management)。評級機構穆迪 (Moody’s) 當時預估，英特爾可能需新增約 65 億美元債務，以支應此次交易資金。

在營運面方面，英特爾最新財測遠優於華爾街預期，帶動股價於盤前大幅上漲，有望挑戰歷史高點。市場認為，此一強勁展望顯示執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 推動的轉型策略逐步見效，並成功切入人工智慧 (AI) 運算需求成長所帶動的商機。