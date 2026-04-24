英特爾財測報喜 傳開債券會議為發債鋪路
鉅亨網編譯段智恆
英特爾 (INTC-US) 在發布優於市場預期的營收展望後，計畫於周五 (24 日) 與固定收益投資人舉行電話會議，引發市場對其可能再度發債的關注。知情人士透露，英特爾已委託花旗集團 (C-US)、摩根大通 (JPM-US)、巴克萊 (BCS-US)、美國銀行 (BAC-US) 及德意志銀行協助安排相關會議，但具體討論內容尚未公開。
市場人士指出，此類與債券投資人的會議通常為發行公司債前的準備動作，意味英特爾可能為未來資金需求預作布局。公司方面尚未對此發表正式評論。
英特爾本月稍早同意以 142 億美元回購位於愛爾蘭的晶圓廠部分股權，該資產先前出售予阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management)。評級機構穆迪 (Moody’s) 當時預估，英特爾可能需新增約 65 億美元債務，以支應此次交易資金。
在營運面方面，英特爾最新財測遠優於華爾街預期，帶動股價於盤前大幅上漲，有望挑戰歷史高點。市場認為，此一強勁展望顯示執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 推動的轉型策略逐步見效，並成功切入人工智慧 (AI) 運算需求成長所帶動的商機。
資料顯示，英特爾上一次發行美元計價公司債為 2024 年 2 月。另一方面，公司與布魯克菲爾德基礎設施 (Brookfield Infrastructure Partners) 成立的晶圓代工合資企業，已於 2024 年至 2025 年間透過三次發債籌資近 120 億美元，顯示其持續透過資本市場支應擴張計畫。
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