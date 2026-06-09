鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-10 04:44

儘管油價大幅回落， 美股週二 (9 日) 再度遭遇賣壓，AI 概念股反彈行情迅速熄火，半導體與伺服器族群普遍走低，顯示市場對人工智慧 (AI) 熱潮的樂觀情緒仍相當脆弱。

標普 500 指數微跌 0.26%，那斯達克指數收低 0.97%，道瓊工業指數盤中高低點波幅超過 1000 點，驚險收漲約 85 點。

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晶片股再度成為市場焦點，費城半導體指數收黑 1.93%，iShares 半導體 ETF(SOXX) 週二下跌逾 1.6%，回吐前一日 6% 的反彈漲幅。美光 (MU-US) 繼週一大漲 10% 後，週二回跌近 1.5%。

中東局勢降溫帶動油價回落。美國能源部長萊特 (Chris Wright) 表示，荷姆茲海峽的船運流量正顯著回升，加上美國總統川普依舊聲稱，美國與伊朗可望在「兩到三天內」達成協議，並立即重新開放荷姆茲海峽，使西德州原油期貨下跌約 3%，跌破每桶 90 美元。

川普 9 日還透露，他接獲通報指出，一架美軍阿帕契直升機前一晚遭伊朗擊落，所幸未造成人員傷亡。川普並強調，美方必須對伊朗的攻擊行為做出回應。

避險資產則同步回落。隨著市場押注美伊衝突有望降溫，黃金期貨下跌 1.76%，收在每盎司 4286.4 美元，白銀則重挫 4.88%，收報 65.24 美元，跌至去年 12 月中旬以來低點。自伊朗戰爭爆發以來，金價累計已回落超過 18%。

美股週二 (9 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 86.10 點，或 0.17%，報 50,872.11 點。

那斯達克指數下跌 250.84 點，或 0.97%，報 25,678.82 點。

S&P 500 指數下跌 19.08 點，或 0.26%，報 7,386.65 點。

費城半導體指數下跌 248.88 點，或 1.93%，報 12,657.81 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 230.47 點，或 1.34%，報 17,025.32 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭跌多漲少。Meta (META-US) 下跌 0.14%；蘋果 (AAPL-US) 重挫 3.64%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.42%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.26%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.24%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 大漲 2.50%。

企業新聞

網通晶片廠 Marvell (MRVL-US) 暴跌 7.61% 。該公司前一日因將於本月底納入標普 500 指數而飆升 9.6%，如今漲勢迅速降溫。

儲存裝置與手機晶片族群同步走弱，AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 收黑 0.22% 至每股 208.19 美元 。蘋果週一在全球開發者大會 (WWDC) 宣布，未來部分 AI 雲端運算將採用輝達 GPU。不過，這項消息未能提振相關科技股表現。

蘋果 (AAPL-US) 重挫 3.64% ，華爾街對其 AI 布局反應冷淡。KeyBanc 分析師 Brandon Nispel 指出，蘋果此次發表的 Apple Intelligence 功能尚未展現清晰的獲利模式，而且新版 Siri 的能力依然落後於其他大型語言模型。

英特爾 (INTC-US) 則在前一交易日大漲 11% 後回吐部分漲幅，週二走低 2.13% 。公司週一盤後宣布擴大與晶片設計軟體公司 Cadence Design Systems 的合作，希望加快晶片開發流程。

資料中心開發商 Applied Digital (APLD-US) 逆勢上漲 2.36% 至每股 41.91 美元。該公司宣布，一家未具名的大型雲端服務供應商已簽署為期 15 年的租約，進駐其新建 AI 園區。依據合約內容，Applied Digital 將獲得 52 億美元保證收入，若後續續約選項全數啟動，30 年累計收入最高可達 127 億美元。

華爾街分析

Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 表示，市場資金正逐漸從長期成長股轉向受景氣循環帶動的個股，例如家得寶 (HD-US) 等可望受惠於荷姆茲海峽恢復通航的企業。

Hatfield 認為，6 月向來不是股市表現強勁的月份，而馬斯克旗下 SpaceX 本週即將進行 IPO，也成為近期市場另一項不確定因素。

他表示：「我認為大家都有些緊張，在 SpaceX IPO 完成之前，市場可能持續震盪。」

除了 SpaceX 之外，OpenAI 也於週一秘密向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交 IPO 申請文件，再度點燃市場對 AI 題材的熱情。不過，估值高達 1.75 兆美元的 SpaceX 即將掛牌，也讓部分投資人擔憂，這場史上最大 IPO 可能成為 AI 熱潮的高峰訊號。

Charles Schwab 投資策略師 Liz Ann Sonders 表示，市場先前對 AI 與晶片股過於樂觀，而博通上週發布令人失望的財測後，已讓投資人開始提高警覺。

她指出，雖然整體估值尚未達到極端水準，但不少個股此前呈現拋物線式上漲，已進入超買區，使得投資人如今更傾向獲利了結。

傑富瑞分析師也認為，科技股大跌背後或許沒有複雜答案，經過連續兩個半月大漲後，市場持倉過高、財報季告一段落且缺乏新催化劑，投資人選擇獲利了結，才是最簡單也最合理的解釋。