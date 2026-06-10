鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-10 08:10

輝達終於拿下蘋果AI客戶，為何股價仍跌？(圖：Shutterstock)

輝達股價周二收跌 0.2%，報 208.19 美元，但已從盤中低點 199.34 美元回升。此前，華爾街投資人周一逢低買進晶片股後，周二賣壓再度浮現，晶片類股重啟跌勢。

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股價下跌之際，市場正消化蘋果周一發布的消息。蘋果宣布將在其 AI 升級計畫中，至少部分採用輝達的圖形處理器 (GPU)。

蘋果向來偏好盡可能使用自家晶片，因此一直被視為 AI 基礎設施投資浪潮中的少數例外。在這波熱潮推動下，輝達已成為全球市值最高的企業。

市場反應冷淡的部分原因可能在於，蘋果並非直接向輝達採購晶片，而是透過 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 的雲端運算服務使用輝達硬體。這意味著至少在短期內，未必會為輝達帶來大量新增訂單。

蘋果周一表示，「我們正與 Google 及輝達合作，在 Google Cloud 上運行新的 Apple Intelligence 工作負載，並首次將我們業界領先的 PCC(Private Cloud Compute，私有雲運算) 隱私承諾延伸至第三方資料中心。」

雖然蘋果將與 Google 及輝達合作，但公司同時重申，其大部分 AI 功能仍將直接在其裝置運行，這可能限制其對外部運算基礎設施的需求。

蘋果只有最先進的 AI 模型——AFM 3 Cloud Pro——將部署在 Google 雲端中的輝達晶片上。該模型將負責 AI 代理及複雜推理等高階工作負載。

Oppenheimer 分析師 Martin Yang 在研究報告中表示，「這項產品布局再次印證蘋果採取的是『輕資產』(asset-light)AI 策略，而非尖端 AI 實驗室及超大型雲端業者所採取的自建基礎設施模式。」