鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-21 15:20

日本三陸近海周一 (20 日) 發生的地震，其規模已上修至 7.7，由於東北地區是日本半導體製造、設備及材料供應的重鎮，此次地震引發全球供應鏈的高度關注，但根據企業公開回報，各家公司營運未受重大影響。

據總部在紐約的《Interesting Engineering》報導，日本的半導體產量約占全球總產量的 21%，即使是短期中斷也可能對本已因電動車和人工智慧硬體需求激增而緊張的供應鏈造成連鎖反應。

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報導稱，雖然目前尚未確認有重大損失，但未來 48 小時至關重要，製造商需要檢查無塵室、重新校準精密的光刻設備，並評估能否在不造成良率損失或污染風險的情況下安全復工。

根據最新的企業營運報告，半導體設備巨頭東京威力科創 (TEL) 表示，位於岩手縣奧州市的東北事業所 (負責熱處理成膜設備開發) 以及位於宮城縣的宮城總部 (負責電漿蝕刻系統開發)，其建築與設備均確認無損壞，目前兩處廠區皆維持正常稼動。

此外，全球 NAND 快閃記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 在其官網回應，確認其北上工廠的建築物和設施未受損，北上工廠的生產活動照常進行。

其他公告內容顯示，信越化學和 SUMCO 暫停了其位於宮城和福島的 12 寸晶圓廠的生產，以便對設備和晶圓進行安全檢查。兩家公司預計將從 4 月 21 日起逐步恢復生產，鑑於目前全球矽晶圓供應相對充足，此次停產的影響預計有限。

相較之下，東京應化工業 (TOK) 已將其位於福島縣郡山市的工廠 (約占全球先進光阻產能的 25%) 停產檢查，預計停產時間為四至六周，部分高階產線或需 3–6 個月，信越化學白河工廠也因設備校準預計需耗時 4 至 8 周。