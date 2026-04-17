鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-04-17 09:16

日本央行 (BOJ) 總裁植田和男周五 (17 日) 說，中東衝突帶來通膨上行和經濟下行的雙重風險，貨幣政策委員會將在月底會議上決定應採取何種最合適的政策來實現 2% 通膨目標。BOJ 將採取最適當的行動來實現 2% 通膨目標，並會把衝擊持續時間及整體經濟環境納入考量。在決定何時升息時，必須考慮到日本實質利率處於低點這一事實。

中東衝突帶來雙重風險！日央行總裁：日本面臨「負面攻擊衝擊」 引發的通膨上升(圖:shutterstock)

植田和男出席 G20 會議及其他國際金融領袖會議後對記者表示，當前物價面臨上行風險，而經濟則面臨下行風險。日本正面臨「負面供給衝擊」引發的通膨上升，這種通膨比由強勁需求驅動的通膨更難透過貨幣政策加以控制。「總體而言，在考慮戰爭相關衝擊可能持續​​的時間及其他經濟狀況後，我們將選擇最合適的應對方式，以持續實現 2% 通膨目標。」

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植田在華府出席 IMF 會議後舉行的記者會上表示，應對此類衝擊的最佳方法因國家而異。「話雖如此，我想指出的是，日本目前的實質利率在殖利率曲線的中期區間內處於較低水準，我們還必須考慮到日本的金融環境較為寬鬆。」

由於 BOJ 將在 4 月 28 日做出最新利率決議，周五是植田最後一次釋放政策訊號的機會，因此他的最新表態受到密切關注。在先前兩次升息前，植田都曾明確暗示，以確保市場為利率決策結果做好準備。

中東衝突升級之前，日本央行觀察家大多預估 BOJ 將在本月升息，但此預期在近幾周有所降溫，而這一趨勢也因植田周一 (13 日) 演說時強調不確定性時進一步獲得強化。