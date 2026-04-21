鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-21 18:00

美國總統川普提名為聯準會 (Fed) 主席的華許 (Kevin Warsh)，即將出席國會聽證會。CNBC 分析，如果這項人事案在參議院過關，華許不僅將成為史上最富有的 Fed 主席，更將是首位具備深厚矽谷背景、與「科技大老」社群關係緊密的掌舵者。他與 Palantir(PLTR-US) 執行長卡普 (Alex Karp)、PayPal(PAPL-US) 創辦人提爾 (Peter Thiel) 及創投巨擘安德森 (Marc Andreessen) 長達數十年的交情，可能徹底重塑美國貨幣政策的走向。

Fed接班人國會聽證登場！「科技咖」華許若出任 矽谷思維將引發政策大變局 (圖:Reuters/TPG)

矽谷人脈與龐大財富

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華許與卡普以及其他矽谷人士如雅虎創辦人楊致遠、知名創投家安德森的交情可以追溯到幾十年前，在史丹福大學讀書時就認識了，並且在華許於 2011 年辭去 Fed 理事職務後不久，他們就開始與其中一些人一起進行投資。

華許的金融聲明文件顯示，他的身價至少達 2 億美元。在離開 Fed 後的十多年間，他為投資大師朱肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 工作，並廣泛布局於人工智慧(AI)、加密貨幣及尖端新創公司。

與歷任 Fed 主席追求政策「連續性」不同，華許長期以來一直對現行政策持批評態度，從資產負債表規模、溝通方式到決策數據，他都主張應有重大變革。

AI 生產力與利率前瞻

華許對新技術如何帶動經濟轉型，抱持近乎「福音派」的樂觀觀點。他認為，「技術所及之處，物價必降」，若央行等到數據顯示生產力提高才反應，政策將會落後於情勢。

他主張 Fed 應效法 1990 年代中期的葛林斯潘 (Alan Greenspan)，預先考量 AI 帶來的生產力增益，並以更低利率來支持無通膨的快速成長。

然而，現任 Fed 官員對此觀點抱持保留態度。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 便曾指出，AI 初期需投入大量資本與基礎設施，短期內反而可能推升價格與利率，生產力紅利何時能嘉惠整體經濟仍無法得知。

抨擊鮑爾與放鬆監管

華許與現任主席鮑爾的矛盾似乎已公開化。他曾公開撰文批評鮑爾的通膨判斷是「不明智的選擇」，並抨擊鮑爾在 2021 年對通膨「暫時性」的誤判。

華許立場也較偏向自由市場與去監管化，認為 Fed 目前 6.7 兆美元的龐大資產負債表排擠了民間投資，並助長了政府的赤字支出。