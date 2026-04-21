蘋果庫克15年時代落幕！交棒特納斯 華爾街這樣說

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-21 10:33

蘋果 (AAPL-US) 週一（20 日）宣布，執行長庫克（Tim Cook）將於任職近 15 年後正式卸任，由長期主導蘋果硬體業務的特納斯（John Ternus）接掌。在 AI 競賽、供應鏈壓力與關稅挑戰交織的關鍵時刻，這引發華爾街對蘋果未來成長動能與新領導層戰略方向的高度關注。

庫克15年時代落幕。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，庫克現年 65 歲，將於 9 月 1 日轉任執行董事長。特納斯在蘋果內部則以重視設計與產品著稱。消息出來後，蘋果股價盤後小幅下跌不到 1%。。

‌



蘋果官方聲明對庫克的任期給予高度肯定。庫克接掌蘋果後，公司市值從約 3,500 億美元一路攀升至 4 兆美元，漲幅逾千倍；年營收亦從 2011 年的 1,080 億美元，成長至 2025 會計年度的逾 4,160 億美元，近乎翻了四倍。

此外，蘋果全球零售門市已逾 500 間，全球活躍裝置數更突破 25 億台。

市場反應審慎樂觀

對於這項人事異動，市場人士看法不一，但整體態度趨於審慎樂觀。

投資公司 Cherry Lane 合夥人 Rick Meckler 表示，庫克表現卓越，股價初步走低的反應並不令人意外，但他強調庫克仍將以執行董事長身份參與公司整體策略。

財富管理公司 B. Riley 首席市場策略師 Art Hogan 則指出，庫克絕不會在業績不佳之際選擇離開，因此預期即將公布的財報數字將相當亮眼，市場也將進一步關注蘋果如何借助人工智慧（AI）強化產品競爭力。

他稱庫克為「穩健掌舵的蘋果轉型舵手」，認為這將是庫克留給外界最深刻的歷史定位。

市場研究機構 eMarketer 分析師 Jacob Bourne 指出，這次交棒並不令人意外，庫克已屆退休年齡，特努斯長期以來也被外界視為接班熱門人選。

他指出，庫克將持續擔任執行長至 9 月，再轉任執行董事長，此安排應能在一定程度上緩解投資人對交接期的疑慮。

然而，Bourne 也點出，此番交棒時機相當微妙，因為蘋果正同時面臨供應鏈挑戰、關稅壓力與 AI 競賽三重考驗。

不過，他也認為，新任執行長的上任，同樣代表帶來全新解方的契機。特納斯的硬體工程背景，則被解讀為蘋果持續深耕消費性硬體的明確訊號。