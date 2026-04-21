美股創高後遇阻 兩大風險成焦點

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-21 08:30

《MarketWatch》報導，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 緊繃的局勢，並非本周投資人唯一需要關注風險。

市場關注華許的聽證會(圖：Reuters/TPG)

市場同時聚焦兩大關鍵事件：川普的聯準會 (Fed) 主席人選華許 (Kevin Warsh) 周二的參議院任命聽證會，以及周三晚間美國與伊朗停火期限是否延長。

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在這些不確定因素下，美股衝上歷史新高的漲勢周一遇到阻力，油價走高，加上對伊朗戰爭迅速落幕的信心受到考驗，市場轉趨謹慎。

周末美軍在阿曼灣 (Gulf of Oman) 扣押一艘伊朗貨船，引發市場焦慮升溫，也讓外界對停火期限前是否能展開正式和談產生疑慮。

Edward Jones 投資策略分析師 Brock Weimer 表示，「整體來看，市場確實從先前樂觀的降溫趨勢稍微轉向。」但他也指出，周一拉回幅度溫和且有序，「投資人仍預期整體局勢將持續降溫。」

上周五在川普宣布荷姆茲海峽開放後，股市大漲、油價下跌，推動標普 500 與那斯達克指數雙雙收在歷史新高。儘管事後看來該宣布略顯過早，但當時確實提振市場情緒。

Ameriprise 市場策略師 Anthony Saglimbene 指出，「從消息面來看，中東仍將持續是市場高度關注的議題。」但他認為，儘管川普周一警告若未在周三前達成協議，延長停火「機率極低」，但停火仍有可能再次延長。

他表示，若停火延長，將有助市場重新聚焦利多因素，例如企業財報表現亮眼及美國經濟持續成長。不過他也強調，若股市要持續創高，除了停火需維持外，科技「七巨頭」下週的財報表現也必須強勁。

美國西德州中級原油 (WTI)5 月期貨價格上漲約 5.5% 至每桶 87.11 美元，布蘭特原油 (Brent) 上漲 5.1% 至 95.10 美元，但仍低於今年高點。

Weimer 表示，「相較一個月前，市場對長期衝突及油價再度衝向每桶 100 美元以上的機率已明顯下降。」

債市方面，美國公債殖利率持穩，但仍高於今年低點。華爾街「恐慌指數」VIX 則上升 8.1% 至 18.89。

VIX 反映未來約 30 天的市場隱含波動率。標普 500 指數周一自上周五創下的歷史收盤高點 7,126.06 回落 0.2%；那斯達克指數自 24,468.48 的歷史高點下跌 0.3%；道瓊工業指數則持平，但仍較 2 月高點低約 1.5%。

市場同時關注華許的聽證會。他在事前準備講稿中表示，聯準會必須對通膨負責，以強化其政策獨立性。

PGIM Fixed Income 全球債券主管 Robert Tipp 表示，「目前情勢確實高度緊張。」

華許過去曾批評聯準會在 COVID 疫情後未能有效控制通膨。Tipp 指出，「通膨問題確實變得更加嚴峻」，並提到近期數據顯示通膨持續偏離聯準會 2% 的年度目標。

儘管如此，投資人仍普遍相信目前聯準會政策架構，12 人利率決策委員會整體對降息仍態度保守——除了與川普政府關係較密切的理事米蘭 (Stephen Miran) 外，多數官員對降息興趣不高。

Saglimbene 表示，「市場目前已反映聯準會至少在今年上半年將維持利率不變。」他認為，周二聽證會的關鍵，在於華許如何看待一個內部分歧加劇的聯準會。

現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期將於 5 月中旬屆滿。鮑爾表示，若屆時華許尚未獲確認，他將暫時留任代理主席。