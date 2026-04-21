鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-21 13:00

自 3 月 30 日大盤低點以來，特斯拉僅上漲 11%，在七巨頭中敬陪末座。今年以來股價下跌 12%，表現為第二差，僅優於微軟 (MSFT-US)。在周一 (20 日) 盤勢中，特斯拉也是跌幅第二大個股，僅次於 Meta Platforms(META-US)。

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從一年期走勢圖來看，特斯拉股價呈現明顯區間整理，主要可分為四個階段：首先，夏季期間股價長時間橫盤整理，圍繞 200 日均線上下震盪；其次，股價穩步上升，延續至秋季；第三，在 12 月大幅飆升至歷史新高，但隨後出現「假突破」，漲勢迅速反轉；第四，形成一條長期下降趨勢線，主導股價一路下滑至 4 月低點，而該壓力線已在上周被突破。

上周五，特斯拉股價勉強站上約 400 美元的 200 日均線，但今日再度跌破。不過，目前 200 日均線走勢趨於平坦，而均線走平通常訊號雜訊較多，參考性有限。

真正的關鍵不在技術面，而是周三的財報。這不僅是特斯拉的考驗，也將成為觀察七巨頭能否持續引領大盤漲勢的第一個重要指標。自 3 月 30 日低點以來，該族群漲幅已全面超越主要指數，而特斯拉將率先交出成績單。