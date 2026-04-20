鉅亨網新聞中心 2026-04-20 17:20

英特爾 (INTC-US) 在先進製程布局傳出關鍵進展。市場消息指出，其下一代 14A 製程已吸引輝達 (NVDA-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、Google(GOOGL-US) 及超微半導體 (AMD-US) 等晶片大廠高度關注。隨著 PDK 1.0 設計工具正式推出，業界預期相關客戶最快將於今年秋季簽署代工合作協議，並於 2026 年底前完成初步定案，為英特爾重返先進製程競爭行列注入重要動能。

瑞銀集團最新分析報告指出，英特爾 14A 製程正釋放出強烈的正面訊號，與先前的 18A 製程相比，14A 在定義階段展現出更高的成熟度。

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英特爾官方曾表示，18A 的研發初期多偏重於內部產品需求，而 14A 則從設計套件開發階段便積極與外部客戶深度合作，提供更完善的文件、模型與設計規則，使其成為更具競爭力的輔助工具，大幅提升了晶片設計商的驗證效率與便利性。

除了尖端的製程技術，英特爾也同步透過關鍵的封裝技術「EMIB」（嵌入式多晶片互連橋接）擴大市場吸引力。

EMIB 被視為與台積電 (2330-TW) 2.5D 封裝技術抗衡的核心武器，尤其針對 AI 基礎設施建設的需求，英特爾展現出能製造結構複雜且具備成本優勢的擴展性設計，這對於試圖繞過目前封裝產能限制的客戶而言，具有強大的誘因。

此外，瑞銀也特別提到英特爾與馬斯克 Terafab 計畫合作的可能性。若英特爾能將其位於俄亥俄州的晶圓廠與 Terafab 進行戰略性整合，將進一步奠定其在晶圓代工市場的信譽與地位。

這些利多消息已在資本市場獲得反應，英特爾股價在過去一個月內強勢飆升 59%，表現遠優於同期那斯達克指數的 2.63%。

英特爾將於本週四 (23 日) 公布第一季財報。分析師認為，受益於全球資料中心需求的噴發及計算領域的持續成長，英特爾的營運表現值得期待。