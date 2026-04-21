鉅亨網編輯林羿君 2026-04-21 15:46

蘋果 (AAPL-US) 週一 (20 日) 宣布，由長期領導者庫克將職位交棒給特納斯時，同步發布了一張兩人並肩走在加州庫比蒂諾總部園區的照片。

照片中兩人穿著 Apple Watch、深色襯衫與牛仔褲，彼此微笑對視，畫面幾乎如鏡像一般。這樣的安排隱含訊息：身為蘋果硬體主管的特納斯，接任執行長後將延續既有路線，並守住庫克的經營成果。

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然而，特納斯在 9 月正式上任後，將面臨不小挑戰。在維持蘋果龐大的裝置帝國與逾 4,000 億美元年營收的同時，他還必須勇於冒險、切入新產品類別，並在人工智慧領域站穩腳步。

這些任務並不容易，而是否能再次實踐「Think Different」，將決定蘋果能否在 AI 時代持續成長。

Forrester Research 分析師 Dipanjan Chatterjee 指出：「他必須避免蘋果近年陷入的漸進式思維。當特納斯接掌公司時，他需要像守護過去一樣，強勢定義未來。」

要成功，特納斯必須保留既有優勢——營運紀律與穩健領導，同時突破庫克時代以共識為導向的決策模式，加快決策節奏、提升 AI 競爭力，並推出具爆發力的新硬體產品。

庫克任內確實推出多項重要產品，包括 Apple Watch、AirPods 與 Vision Pro 頭戴裝置，但成果不一。前兩者大獲成功，但均誕生於前任團隊仍在的時期；Vision Pro 則在投入十年與數十億美元後表現失利。此外，蘋果也曾投入約 100 億美元開發自駕車，最終仍宣告終止，而特納斯當時對這些計畫相對保守。

特納斯的強項在於執行力。他確保 iPhone、iPad、Mac 與 Apple Watch 每年穩定更新，並持續提升硬體品質、耐用性與效能，這些都是他掌管硬體期間的重要成果。

現年 50 歲的特納斯亦主導推出 MacBook Neo，打破蘋果過去高價策略，主張推出更親民的產品吸引年輕族群。這款售價 599 美元的筆電在上市後迅速熱銷並獲得好評。

接下來，他將帶領蘋果進軍更多新領域，目前重點放在兩大方向：AI 智慧家居與穿戴裝置。相關產品包括具臉部辨識的智慧顯示器、可旋轉螢幕的桌面機器人，以及主打隱私的安全攝影機；穿戴裝置則涵蓋智慧眼鏡、吊飾裝置與具電腦視覺功能的新款 AirPods。

然而，目前進展並不順利。智慧眼鏡原預計今年推出，但可能延至 2027 年；智慧家居產品亦因 AI 模型與新一代 Siri 進度落後而延宕，部分產品甚至可能延至 2028 年。

修復 AI 執行能力已成關鍵，因為延遲已開始影響硬體出貨與營收動能。

蘋果之所以選擇特納斯，部分原因在於其年齡與被視為能重塑產品線、對抗 AI 競爭者的潛力。他預計將更聚焦產品本身，並仰賴營運長 Sabih Khan 等人協助管理公司。

在決策風格上，蘋果也押注特納斯更具果斷力，接近共同創辦人 Steve Jobs 的領導方式。內部人士指出，相較於庫克傾向透過提問與共識決策，特納斯更願意直接做出選擇。

這代表蘋果可能結束過去由少數高層集體決策的模式，轉向更集中、由單一領導人拍板的體制。

庫克則將轉任執行董事長，專注政府關係與地緣政治事務，包括與中國及美國總統川普的互動。

9 月的交棒將讓特納斯在任期初期即迎來重要產品，包括首款可摺疊 iPhone 與全新版本的 Siri。此外，他已著手重整硬體工程架構，導入新的 AI 平台以加速開發並提升品質。