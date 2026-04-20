鉅亨網編譯許家華 2026-04-21 01:36

美國總川普提名聯準會 (Fed) 前理事華許 (Kevin Warsh) 出任主席一職，華許周一 (20 日) 表示，貨幣政策應維持高度獨立，但聯準會必須「守住本分」，專注於其核心任務。他將於周二向參議院銀行委員會發表談話，強調抗通膨的重要性，並僅一次提及勞動市場。

華許指出，「簡單來說，聯準會的獨立性在很大程度上取決於其自身」，並強調「聯準會必須守住本分，當其涉足財政與社會政策等既無權限也缺乏專業的領域時，其獨立性將面臨最大風險」。他近年來多次批評聯準會過度擴權，觸及氣候變遷與社會不平等等議題。

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川普於 1 月底宣布提名華許接替現任主席鮑爾 (Jerome Powell)。自提名程序啟動以來，外界關注華許或其他人選是否能抵擋來自白宮要求降息的壓力。對此，華許表示，當民選官員包括總統、參議員或眾議員表達對利率的看法時，他「不認為貨幣政策的操作性獨立會因此受到特別威脅」。

不過他也補充，聯準會在部分職責上並不具備與貨幣政策相同程度的獨立性，特別是在「公共資金的管理」方面。此說法與聯準會總部數十億美元翻修計畫正接受調查的背景相關。

儘管鮑爾任期將於 5 月屆滿，但提名進程因調查而變得複雜。華盛頓特區聯邦檢察官辦公室已對該翻修案展開調查，共和黨參議員 Thom Tillis 揚言，在調查結果出爐前將阻止華許的提名案離開委員會，而鮑爾本人也承諾將留任至相關問題解決為止。

儘管面臨潛在阻力，白宮仍對提名案過關抱持信心。白宮發言人 Kush Desai 表示，政府將持續與參議院合作，儘速確認華許出任聯準會主席，並稱其學術背景、私部門經驗及過往在聯準會理事會的資歷，使其具備重建決策信任與專業的能力。