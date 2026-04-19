鉅亨網新聞中心 2026-04-19 21:30

本週國際大事，企業財報季續跑，「科技七巨頭」由特斯拉打頭陣，而延宕已久的聯準會 (Fed) 主席接班人華許將出席有關提名確認的國會聽證會。經濟數據相對清淡，最值得關注的將是美國 3 月零售銷售，可從中觀察戰事爆發後對消費者行為帶來哪些影響。

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本週操盤筆記 (20260420-0425)

1. 美伊兩周停火協議到期

美國與伊朗為期兩周的停火協議將在 21 日到期，但雙方尚未敲定下一輪會談日期，如果和談無法取得突破，戰事恐怕在數日內再度爆發。

這場衝突至今將近入第八周，目前情勢正在關鍵時刻，知情人士透露，美伊原本在限制伊朗鈾濃縮技術以及濃縮鈾庫存方面縮小分歧，但隨後荷姆茲海峽的緊張局勢再度升溫。

上周五，伊朗一度宣布在停火剩餘期間全面開放商船通行，但伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 周末卻宣布，由於美國持續封鎖伊朗港口，從周六起再度關閉荷姆茲海峽。



2. 特斯拉揭開七巨頭財報序幕

在美股登上歷史新高的狀態下，企業財報季是否能助長這股氣勢，成為投資人最關心的話題。

根據 LSEG IBES 的數據，標普 500 指數第 1 季盈餘預估將比去年同期成長約 14%。各大銀行上週已替本財報季鳴槍起跑，業者對經濟風險仍抱持謹慎態度，但不忘表示消費者和家庭具有復原力。

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 說：「美國消費者雖然面臨實際壓力，但從銀行業第 1 季財報來看，他們並沒有崩潰。」

3. 華許國會聽證會

美國總統川普挑選的聯準會 (Fed) 下任主席華許 (Kevin Warsh)，將在本週二出席參議院銀行委員會聽證會，屆時他對利率走勢的看法將成為焦點。

川普多次怒批現任 Fed 主席鮑爾沒有進一步降低利率，但戰爭帶來的潛在通膨升溫效，已讓市場幾乎排除了今年降息的可能性。

華許的聽證會先前因「書面作業延誤」而推遲至今，但比起文書準備，華許掌管 Fed 之路正面臨更巨大障礙：若要通過委員會審核，華許需要獲得共和黨全數委員的支持。但共和黨參議員提利斯 (Thom Tillis) 持續主張，除非司法部撤銷對鮑爾的調查，且白宮放棄解除鮑爾職務的法律訴訟，否則將阻撓這項提名案。

由於川普不太可能妥協，提名程序恐陷入僵局。考量到鮑爾的主席任期僅剩一個月，此舉為市場增添了新的不確定性。

4. 美零售銷售、日本 CPI 觀察中東戰事影響

美國本週二將公布 3 月零售銷售，這份報告可能會讓人們對戰爭的經濟影響有更多了解，尤其是美國 2 月 28 日對伊朗發動軍事打擊之後，消費者進入 3 月是否因此轉向保守。

此外，隨著油價在戰爭爆發後衝上每加侖 4 美元 ，對消費支出的影響也備受關注。

Dakota 財富管理公司高級投資組合經理 Robert Pavlik 說：「我懷疑這些價格不會很快下降，這將對未來的自由支配支出產生影響。」