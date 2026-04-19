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本週國際大事，企業財報季續跑，「科技七巨頭」由特斯拉打頭陣，而延宕已久的聯準會 (Fed) 主席接班人華許將出席有關提名確認的國會聽證會。經濟數據相對清淡，最值得關注的將是美國 3 月零售銷售，可從中觀察戰事爆發後對消費者行為帶來哪些影響。
本週操盤筆記 (20260420-0425)
美國與伊朗為期兩周的停火協議將在 21 日到期，但雙方尚未敲定下一輪會談日期，如果和談無法取得突破，戰事恐怕在數日內再度爆發。
這場衝突至今將近入第八周，目前情勢正在關鍵時刻，知情人士透露，美伊原本在限制伊朗鈾濃縮技術以及濃縮鈾庫存方面縮小分歧，但隨後荷姆茲海峽的緊張局勢再度升溫。
上周五，伊朗一度宣布在停火剩餘期間全面開放商船通行，但伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 周末卻宣布，由於美國持續封鎖伊朗港口，從周六起再度關閉荷姆茲海峽。
在美股登上歷史新高的狀態下，企業財報季是否能助長這股氣勢，成為投資人最關心的話題。
特斯拉 (TSLA-US) 將於美東週三 (22 日) 盤後發布第 1 季財報，為「科技七巨頭」(Mag 7) 中第一家發布季報的公司。科技業領域，本週還有英特爾 (INTC-US)、IBM(IBM-US)、科林研發 (LRCX-US)、德州儀器 (TXN-US) 也將揭曉財報。
其他產業部分，本週財報重點企業還包括飛機製造商波音 (BA-US)，和消費品製造商寶潔 (Procter & Gamble)(PG-US)。
根據 LSEG IBES 的數據，標普 500 指數第 1 季盈餘預估將比去年同期成長約 14%。各大銀行上週已替本財報季鳴槍起跑，業者對經濟風險仍抱持謹慎態度，但不忘表示消費者和家庭具有復原力。
Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 說：「美國消費者雖然面臨實際壓力，但從銀行業第 1 季財報來看，他們並沒有崩潰。」
美國總統川普挑選的聯準會 (Fed) 下任主席華許 (Kevin Warsh)，將在本週二出席參議院銀行委員會聽證會，屆時他對利率走勢的看法將成為焦點。
川普多次怒批現任 Fed 主席鮑爾沒有進一步降低利率，但戰爭帶來的潛在通膨升溫效，已讓市場幾乎排除了今年降息的可能性。
華許的聽證會先前因「書面作業延誤」而推遲至今，但比起文書準備，華許掌管 Fed 之路正面臨更巨大障礙：若要通過委員會審核，華許需要獲得共和黨全數委員的支持。但共和黨參議員提利斯 (Thom Tillis) 持續主張，除非司法部撤銷對鮑爾的調查，且白宮放棄解除鮑爾職務的法律訴訟，否則將阻撓這項提名案。
由於川普不太可能妥協，提名程序恐陷入僵局。考量到鮑爾的主席任期僅剩一個月，此舉為市場增添了新的不確定性。
美國本週二將公布 3 月零售銷售，這份報告可能會讓人們對戰爭的經濟影響有更多了解，尤其是美國 2 月 28 日對伊朗發動軍事打擊之後，消費者進入 3 月是否因此轉向保守。
此外，隨著油價在戰爭爆發後衝上每加侖 4 美元 ，對消費支出的影響也備受關注。
Dakota 財富管理公司高級投資組合經理 Robert Pavlik 說：「我懷疑這些價格不會很快下降，這將對未來的自由支配支出產生影響。」
此外，英國、日本與紐西蘭等本週都將公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，這項通膨數據將成為評估油氣價格上漲如何傳導至整體物價的關鍵指標。
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