鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 16:05

亞洲股市周一 (20 日) 普遍上漲，投資人並未理會中東地區再次出現的緊張局勢，將注意力重新轉向企業基本面和持續的 AI 上漲行情。

MSCI 亞太指數一度上漲 0.8%，MSCI 新興市場指數更成功收復自美伊戰爭爆發近 2 個月來的全部跌幅，即使美國股指期貨盤中一度下跌 1.1%，但隨後跌幅大幅縮小，原油與美元也從盤中高點回落。在類股表現上，AI 交易捲土重來成為推動市場情緒的關鍵力量。

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市場分析師普遍認為，這一波走勢顯示投資人正押注「不確定性高點」已經過去，在美伊雙方對談判仍持開放態度的背景下，市場情緒正轉向樂觀，並重新聚焦於企業基本面與 AI 交易的回歸。

儘管地緣政治緊張局勢未解，但市場遠未進入全面避險模式。Wilson Asset Management 投資組合經理 Matthew Haupt 指出，市場已定價中東局勢最終將達成協議並恢復常態，投資人願意暫時忽略當前波動。

然而，由於消息面變化快速，投資人難以建立高確定性部位，市場整體部位依然偏低，亞洲多數市場周一成交量低迷，如南韓綜合股指 (KOSPI) 成交量較過去一個月平均低約 33%。受晶片股反彈及 AI 主線回歸影響，韓股周一收漲 1.02% 至 6255.2 點，成功收復美伊戰爭引發的跌幅。南韓記憶體晶片巨擘 SK 海力士將在周四 (23 日) 公布最新一季財報，該公司被視為科技股的關鍵催化劑。

隨著日經 225 指數等亞洲主要股指反彈至歷史新高，做空難度加大，日本股市賣空佔比持續下降。理索納控股策略師 Hiroki Takei 表示，從指數層面看日經接近歷史高位，但本輪上漲幾乎完全由半導體族群驅動，意味著其他類股仍有上漲空間。

此外，財報季的開跑也為市場提供了強勁支撐力道。

亞洲科技企業在美伊戰爭期間展現強大韌性，台積電因 AI 晶片需求強勁上調 2026 年營收預期，南韓三星電子季度利潤更飆升八倍。