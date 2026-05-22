鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-22 19:07

聯合國環境署訂定 5 月 22 日為國際生物多樣性 (International Day for Biodiversity Diversity)，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(22) 日正值「Eco Plus! 生態共融計畫」推出的第二周年，公司舉辦「生態解碼 生物多樣性 Power Up!」活動，號召台積公司同仁從北中南加入生態志工行列，並見證其成為全台第一家榮獲保育共生地認證 (Other Effective Conservation Measures，OECM) 的半導體企業，體現科技與棲地生態共榮精神。

台積電擴大環保承諾 成首家獲OECM認證半導體企業。(圖：台積電提供)

台積電將永續發展深植日常營運，並積極響應聯合國永續發展目標，以「綠色製造、建立責任供應鏈、打造健康共融職場、培育人才、關懷弱勢」五大核心，作為永續發展的宗旨。我們深信，環境、社會和治理 (ESG) 不僅是責任，更是企業韌性、競爭力與長期價值的關鍵。

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為落實對「ESG 政策」與「環境保護政策」的承諾，台積電深耕綠色創新，持續專注於推動低環境衝擊的營運模式，以低碳製造、提升能源效率與循環經濟為核心，推動環境保育行動，並積極落實綠色管理，全方位推展各項強化環保的永續行動，以邁向淨零未來。

秉持以終為始的理念，台積電透過逐年檢視目標達成情況，動態調整或設定更積極的永續方針，將持續以引領先鋒的減碳技術與低碳營運作為，規劃更具企圖心的淨零排放藍圖、加強投資跨世代的減碳節水技術與循環經濟模式，並擴大支持再生能源的應用，打造負責任的永續價值鏈。

董事長暨總裁魏哲家表示，落實永續發展，台積電責無旁貸，公司承諾今年起依循科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 國際永續指標來實踐減排路徑與淨零藍圖，並在公司利潤分配上加大永續方面的資源投入，盼以更進一步地落實與地球環境和生態共生共榮的堅定信念。

財務長暨發言人／Eco Plus! 生態共融計畫指導主管 (Executive Sponsor) 黃仁昭表示，台積電深知維護生態系統與自然環境是邁向永續發展的關鍵。公司的「Eco Plus! 生態共融計畫」 已邁入第二年，繼去年打造瀕危動物庇護所成功讓巴氏銀駒持續繁衍，公司今年更成為全台第一家榮獲「保育共生地」認證的半導體企業。這不僅是對公司努力的肯定，也代表我們在推動生物多樣性主流化的道路上，再次樹立了新的里程碑。我們將持續深化這些行動，並攜手產官學各界夥伴讓企業營運與環境共存共榮。

秉持《生物多樣性宣言》理念，台積電積極投入生物多樣性守護。台積公司晶圓十五 A 廠在最初規劃時，便特別保留約 7 至 8 公頃的綠地，並自發性進行生態物種調查，針對場域棲地進行水域與陸域環境之評估與改善，持續豐富植栽的種類與數量，將廠區營造成近似當地森林樣貌 (近自然林) 且富生物多樣性的綠帶環境。

台積電 2020 年起啟動螢火蟲復育計畫，2025 年更與透過農業部林業及自然保育署臺中分署及台中市野生動物保育協會攜手合作復育巴氏銀鮈，創國內首例於廠區內成功復育瀕危物種的企業，不僅數量穩定增加中，更可看到第二代及第三代族群健康成長。2026 年台積公司更進一步以晶圓十五 A 廠為範疇，成為國內首家半導體企業成功取得農業部林業及自然保育署首批保育共生地 (OECM) 認證。

2024 年「Eco Plus! 生態共融計畫」啟動以來，台積電持續以「棲地、物種、知識培力」三大主軸推廣生物多樣性保育。棲地與物種保育方面，關注「草鴞、巴氏銀鮈、環頸雉、石虎、柴棺龜、穿山甲」六種瀕危動物，並以晶圓十五 A 廠的生態營造成果為基礎，建立穩定環境管理與監測機制，符合農業部林保署 OECM 認證標準，包括稀有動植物現存 / 潛在棲息空間、物種生活關鍵棲地、具生態連結或緩衝功能區域等生物多樣性價值項目，於 2026 年 3 月取得認證，營造人與自然和諧共存的綠色廠區。

台積電晶圓十五 A 廠為全國首座通過「環境教育設施場所」認證的半導體企業，持續推廣永續理念，於 2018 年至 2025 年期間，已累計吸引將近 8,000 人申請並完成導覽與課程，充分展現台積公司在生物多樣性上的承諾以及長期投入的成果與影響力。