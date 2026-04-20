鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-20 20:50

據《路透》報導，多位消息人士指出，日本央行極有可能在下周的政策會議上維持現行利率不變，這意味著央行在通膨壓力與外部不確定性之間，選擇了更為審慎的觀望姿態。

儘管市場先前對 4 月升息抱有期待，但隨著全球地緣政治局勢緊張，央行內部已釋出暫緩升息的信號。

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知情人士指出，中東衝突短期內結束的前景轉趨黯淡，這使日本的經濟與通膨前景充滿高度不確定性。日本央行目前傾向於爭取更多時間，以評估這些外部衝擊對國內經濟復甦的影響。

此外，外部壓力也顯著影響了決策方向。日本財務大臣片山皋月曾暗示，日本應仿效歐美央行採取「觀望模式」，國際貨幣基金 (IMF) 認為，日本央行無需急於升息，因為戰爭引發的二次通膨效應預計有限。

市場對 4 月升息的預期已出現戲劇性轉變。數據顯示，交易員對本月升息的押注從早先的 70% 驟降至僅約 10% 到 15%。

然而，對於 6 月升息的預期則維持高位，機率落在 57% 至 80% 之間。分析人士指出，即便日本央行 4 月按兵不動，也很可能在會後釋放強烈信號，暗示隨著通膨壓力持續，最早將在 6 月或 7 月採取行動。

在即將發布的季度展望報告中，日本央行預計會因燃油成本上漲而上調通膨預測，但可能下調經濟增長預期

。總裁植田和男強調，雖然日本正朝著 2% 的通膨目標邁進，但目前 0.75% 的政策利率仍低於中性水準，實際借貸成本仍顯著為負。