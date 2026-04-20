鉅亨網新聞中心 2026-04-20 13:46

在人工智慧（AI）領域強勁需求的推動下，韓國股市周一 (20 日) 完全收復自中東衝突爆發以來的全部失土；高盛將目標價上調至 8000 點。

儘管中東地緣政治緊張局勢仍未平息，但全球投資者的焦點已重新回歸半導體產業的基本面。韓國綜合股價指數（Kospi）周一呈現開低走高態勢，盤中漲幅擴大至 1% 以上，站上 6272.48 點，充分展現其市場韌性。

‌



回顧近期走勢，韓國股市曾因中東衝突導致油價飆升，一度令高度依賴能源進口的韓國經濟面臨嚴峻挑戰，引發歷史性的拋售潮並瀕臨熊市邊緣。

然而，隨著半導體與工業領域基本面持續轉強，市場情緒迅速回穩。Kospi 指數今年以來累計漲幅已接近 50%，成為全球表現最亮眼的股市之一。基於此強勁趨勢，高盛亦將 Kospi 指數的長期目標位上調至 8,000 點。

在這一波反彈行情中，「記憶體晶片雙雄」三星電子與 SK 海力士扮演了舉足輕重的角色。SK 海力士受惠於即將公佈的財報預期及與輝達（NVIDIA）的緊密合作，週一盤中股價一度大漲 3.4%。

該公司近期宣布開始為輝達 Vera Rubin 平台生產新一代記憶體模組，致力於解決 AI 基礎設施的效能瓶頸。

同時，三星電子本月初公佈的初步業績也顯示，其季度利潤驚人地增長了 8 倍，強大的市場需求，有效緩解了投資人對於地緣衝突可能削減硬體支出的疑慮。

Allspring Global Investments 基金經理人 Gary Tan 指出，韓國股市的核心驅動力在於全球半導體、電力基礎設施以及國防領域的投資，而非短暫的地緣衝突或能源價格震盪。在記憶體晶片價格維持高位、全球 AI 相關資本支出持續強勁的背景下，韓股全年走勢預計將獲得有力支撐。