鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 17:10

摩根士丹利 (下稱大摩) 近日發布一篇名為《十五五規劃如何重塑中國經濟？》的研究報告，深入剖析中國在地緣政治壓力與內部轉型雙重挑戰下，如何透過頂層設計重塑發展路徑。

大摩拆解「十五五」規劃：中國經濟正經歷一場「深度換骨」的再平衡 科技自立為核心(圖:shutterstock)

報告指出，儘管外部環境充滿不確定性，中國經濟正沿著能源轉型、科技自主與社會保障改革等軸線，進行一場深刻且堅定的結構性調整。

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「十五五」規劃的核心綱領在於科技自立，其中 AI 被視為「引擎中的引擎」。報告預測，中國 AI 晶片自給率將在 2030 年提升至 76%，與美國差距正從「代差」縮小為「代際追趕」。

中國正構建從算力、雲端服務到大模型應用的全棧能力，以對沖勞動人口下滑的趨勢。這股力量正從數位 AI 延伸至實體經濟，推動人形機器人產業發展。憑藉製造與供應鏈整合的成本優勢，中國有望在 2050 年佔據全球人形機器人 30% 市占率，實現從「世界工廠」向「智慧型製造廠」的轉型。

在能源領域，地緣衝突引發的成本風暴反倒加速中國的綠色轉型。大摩認為，由化石能源轉向新能源主導並非選擇題，而是必答題。憑藉在太陽能、風電及電動車產業鏈的系統性優勢，高油價反而凸顯新能源的經濟性，讓能源困境成為綠色經濟的催化劑。

中美博弈則聚焦於晶片與稀土兩條暗線。中國在稀土與鋰電池領域的主導地位短期內難以撼動，而美國在晶片領域的封鎖也帶來切膚之痛。這場競賽的勝負，取決於中國能否持續保持稀土加工技術領先，並在高端晶片實現自主突破，率先完成從資源到製造的循環。

關於通膨，大摩在報告提出了「假面」觀點。近期 GDP 平減指數轉正主要源於能源與原物料成本推動，而非需求拉動，這導致上游企業利潤改善，下游中小企業卻被擠壓。

在房市低迷與勞動市場疲軟的背景下，需求端的缺口仍未填補，中國民眾的消費幸福感並未隨物價回升而提升。

報告還揭示中國居民儲蓄率高企的真相，並非民眾熱愛存錢，而是缺乏安全感。社保體系的碎片化與城鄉差距，迫使各階層進行預防性儲蓄。

大摩認為，要真正活絡中國內需市場，關鍵在於社保改革，將資源向邊際消費傾向更高的低收入家庭傾斜，透過提高農村退休金與建立長期護理險，填補安全網的漏洞。

最後，在全球高喊「去風險」與「供應鏈多元化」的浪潮中，報告也預測到了 2030 年，中國在全球出口的份額將不降反升，從 15% 增至 16.5%，這歸功於中國作為全球少數「進口複雜度低、出口複雜度高」經濟體的深度與廣度。

即便低端環節往海外遷徙，中國在中間品、設備與核心零部件的出口優勢仍在強化，這讓全球供應鏈的重組難以繞開中國。