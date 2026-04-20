美國防部與國安局不同調？美軍視Anthropic為風險 NSA卻密用Mythos

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-20 11:39

美國政府內部在人工智慧（AI）應用與國安風險之間的矛盾持續升溫。兩名知情人士指出，儘管美國國防部高層將 AI 公司 Anthropic 視為「供應鏈風險」，隸屬其管轄的國家安全局（NSA）卻正使用該公司最新、最強大的模型「Mythos Preview」。

美軍視Anthropic為風險，NSA卻密用Mythos。(圖：Shutterstock)

根據《Axios》報導，美國政府在網路安全領域的迫切需求，似乎正逐漸壓過五角大廈與 Anthropic 之間的政策對立。

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國防部今年 2 月曾試圖全面切斷與 Anthropic 的合作，甚至要求供應商同步停止使用其技術，目前相關案件仍在進行中。

然而，與此同時，美軍體系內部卻正在擴大對 Anthropic 工具的實際應用，形成一種「一邊使用、一邊在法院主張風險」的矛盾局面。

消息人士透露，NSA 目前已在使用 Mythos 模型，且該模型在國防部內部的應用範圍也正在擴大。

雖然 NSA 的具體用途尚未公開，但其他獲得該模型授權的機構，多半將其用於掃描自身系統，尋找潛在的資安漏洞與可被利用的弱點。

值得注意的是，Anthropic 對 Mythos 的存取權限採取高度管控，目前僅開放給約 40 個機構使用，原因在於其攻擊能力過於危險，若過度擴散恐帶來安全風險。

官方目前僅公開其中 12 個使用單位，但消息指出，NSA 正是未公開名單中的機構之一。此外，英國對口單位亦已透過國家 AI 安全研究機構取得該模型的使用權。

在政策與實務出現落差之際，Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei）上週五已與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）及財政部長貝森特（Scott Bessent）會面，討論 Mythos 在政府內部的應用，以及 Anthropic 的整體安全策略。

知情人士表示，會後雙方皆認為會談具建設性，後續重點將放在如何讓國防部以外的政府機構更有效導入該模型。

截至目前，Anthropic 與國防部均拒絕對此發表評論，而 NSA 及國家情報總監辦公室亦未回應媒體詢問。

合約談判引爆信任危機

回顧雙方分歧，主要源於今年初一場緊張的合約重新談判。

國防部要求 Anthropic 開放其 AI 模型「Claude」供「所有合法用途」使用，但 Anthropic 則堅持設限，拒絕涉及大規模國內監控及自主武器開發等敏感領域。

部分國防官員因此質疑 Anthropic 在關鍵時刻的可靠性，認為其立場顯示無法完全信任；但 Anthropic 方面則否認相關指控。