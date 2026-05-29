台灣今年GDP估將衝上9.64%創16年高 主計總處：AI出口超預期

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-29 19:50

主計總處今 (29) 日公布台灣今年最新經濟成長率 (GDP) 預測值衝上 9.64%，較 2 月一口氣上修 1.93 個百分點，創 16 年來 (金融海嘯以來) 新高，反映 AI 出口超乎預期好，全年每人 GDP 4 萬 5610 美元，而消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.93%，仍低於通膨警戒線 2%。

台灣今年最新經濟成長率預測值衝上9.64%。(圖：主計總處提供)

主計總處指出，第一季 GDP 初估為 14.55%，較 4 月概估數再上修 0.86 個百分點，更創下 48 年來單季新高。

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而隨著 AI 加速推進，發展重心由雲端訓練、對話式 AI，擴散至推論、代理式 AI 和終端裝置，引發對算力更高需求，主計總處預估今年商品出口 8945 億美元，年增幅達 39.77%，併計商品與服務並剔除物價因素後，全年輸出實質成長 19.93%，一口氣上修 7.25 個百分點。

主計總處進一步說明，全球主要雲端服務業者 (CSP) 再度加碼資本支出，推升對 AI 高階晶片、伺服器及關鍵零組件等硬體需求，而我國半導體及相關廠商居全球 AI 供應鏈關鍵地位，業者加速擴充產能，「對我國出口增長帶來廣泛且持續的結構性助益」，相關產品也因供需緊俏而推升價格，出口規模進一步擴增。

而輸入方面，受出口和投資引申需求影響，全年商品進口 6457 億美元，年增 33.53%，併計商品與服務並剔除物價因素，輸入實質成長 17.30%，上修 8.24 個百分點。

內需方面，由於上市櫃公司獲利大幅成長，推升股市創高，有利薪資調升、股利發放金額增加，挹注家庭財富效果和可支配所得，有助消費動能回升，預測全年民間消費實質成長 3.60%，上修 1.09 個百分點。

民間投資方面，全球 AI 基礎設施相關硬體需求殷切，激勵國內半導體、封裝測試、記憶體、載板及設備等相關供應鏈廠商積極提高資本支出，擴充國內產能，研發能量也穩健擴增，加上航空業者擴編機隊，均推升投資動能，惟房市平疲，則約制部分增幅，主計總處預測全年在去年成長 10.96% 的高基期下，續成長 6.43%，上修 2.19 個百分點。