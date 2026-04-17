鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-18 07:10

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 於周五 (17 日) 表示，儘管美國與以色列對伊朗的戰爭可能推升短期通膨，但若衝突能迅速結束，今年稍晚仍有降息的空間。

華勒表示，如果戰爭能很快落幕，「我預見核心通膨將持續向 2% 目標邁進。這使我對現在就降息保持謹慎，而是更傾向在今年稍晚、前景較穩定時，透過降息來支持勞動市場。」

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華勒警告，若上述情況未發生，情勢將變得更具挑戰性。他說：「能源價格居高不下，以及荷姆茲海峽受限的時間愈長，高通膨就愈有可能深植於各類商品與服務，各種供應鏈效應也會開始顯現，進而導致實質經濟活動與就業開始放緩。」

Fed 將於 4 月 28-29 日召開決策會議，華勒的演說很可能是進入緘默期之前最後一次可以就貨幣政策發表的評論。市場目前預期，4 月仍將按兵不動。

Fed 的通膨與就業兩難

若高通膨與招聘疲軟成為經濟常態，華勒表示：「我必須權衡 Fed 雙重使命兩端的風險，以決定合適的政策路徑。如果通膨風險超過勞動市場風險，可能意味著需將政策利率維持在目前的目標區間。」

華勒強調目前情況存在極大不確定性，並指出 Fed 現在愈來愈難以忽視原本被視為暫時性的經濟衝擊。他說：「面對一連串的衝擊，決策官員需要更加警惕。因為如果衝擊接踵而至，將使通膨在相當長一段時間內都維持在高點。」

短期內，華勒預測 3 月整體的個人消費支出 (PCE) 物價指數增幅將達到 3.5%，遠高於 Fed 設定的 2% 目標。他也提到勞動市場的現況，目前看來維持失業率穩定所需的就業創造量約為零，這代表單月就業人數減少不一定與經濟衰退畫上等號。

華勒還提到私人信貸部門在金融市場中所占比例相對低，且因資金無法快速撤出，系統性風險有限。他補充說，目前並未看到類似近 20 年前金融危機爆發前某些貸款類型所浮現的風險。

雖然華勒在 3 月的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議中支持維持利率不變，但他曾在 1 月投票贊成降息，儘管最終決議是按兵不動。

過去一段時間以來，華勒大致上都站在支持放寬貨幣政策的立場。他認為與關稅相關的通膨升溫將是短暫的，而勞動市場風險上升，代表 Fed 需要經濟提供更多支持。