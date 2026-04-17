鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-17 14:39

向來主張立即大幅降息的美國聯準會 (Fed) 理事米蘭 (Stephen Miran) 周四 (16 日) 表示，由於通膨韌性比預期強，他可能會再次縮減原本預估的降息幅度。

米蘭在華盛頓的一場經濟論壇上表示，即使在美國與伊朗爆發衝突並推高全球油價之前，美國的通膨情勢就已變得「稍微不利」。他在 3 月決策會議中，已將 2026 年底前的降息預期從激進的六次下修至四次。

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米蘭說：「我可能會支持降息三次，也可能是四次，目前尚未定案。」

Fed 關注的關鍵指標尚未公布，目前市場預估預料將達到 3.2%，遠高於 Fed 設定的 2% 目標。米蘭指出，雖然他仍預期 Fed 明年能達成通膨目標，但伊朗戰爭已重塑經濟展望所面臨的風險。

米蘭說：「我認為一年後通膨將非常接近目標。」

鑑於對就業市場放緩的擔憂，米蘭表示他仍支持 Fed 在 4 月 28-29 日的會議上降息。但與此同時，他也強調：「能源情勢的發展改變了風險分佈…… 增加了通膨升溫的風險。」

米蘭的言論之所以備受關注，因他是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 中最鴿派的決策官員，且與總統川普要求大幅降息的立場最一致。

米蘭這番表態顯示，中東衝突已使貨幣政策前景更混亂，這對川普提名的 Fed 主席人選華許 (Kevin Warsh) 而言無疑是一大挑戰。