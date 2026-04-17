鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-18 04:00

OpenAI 正在衝刺今年以 8500 億美元估值上市的階段，但在公司邁向資本市場之際，執行長奧特曼 (Sam Altman) 龐雜且透明度極低的個人投資版圖，再次引發董事會與股東對潛在利益衝突的深切疑慮。

投資版圖與公司業務界線模糊

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華爾街日報 (WSJ) 報導，奧特曼近期頻繁利用執行長身分，為個人持股的新創公司尋求 OpenAI 的資源挹注。例如，當核融合新創公司 Helion 資金吃緊時，奧特曼曾提議由 OpenAI 領投約 5 億美元，雖然這筆投資因內部員工憂心違背公司利益而遭否決，但 OpenAI 隨後仍與 Helion 簽署高達 50 GW 的電力採購合約。

由於該合約有助提升 Helion 的估值，進而增加身為股東的奧特曼的個人財富，在公司內部引發強烈反彈。

此外，奧特曼也曾提議由 OpenAI 收購或持有火箭製造商 Stoke Space 過半股權。由於奧特曼的家族辦公室 Hydrazine 持有該公司股份，若順利成交，將使奧特曼能直接與商業對手馬斯克 (Elon Musk) 旗下的 SpaceX 競爭。

雖然這項談判目前處於停滯狀態，但這些缺乏透明度的「副業」(side hustles)，已經嚴重干擾 OpenAI 專注核心業務的需求。

目前 OpenAI 核心產品開發進度受阻，包括 Sora 等多項關鍵計畫遭擱置，產品執行長 Fidji Simo 近期因病休假，更引發領導力真空的擔憂。

報導披露，部分股東已私下討論，奧特曼是否仍適合帶領公司進行 IPO，甚至傳出屬意由董事會主席、前 Salesforce 共同執行官 Bret Taylor 作為潛在的繼任者。

「零股權」治理下的地雷

奧特曼雖不直接持有 OpenAI 股權，且 2024 年年薪僅 6.6 萬美元，但他透過早年經營 Y Combinator 所累積的個人投資組合，規模已可與大型創投公司比美。

許多科技巨頭的淨資產都與自己經營公司的股份緊密相連，這些股份通常會在公開文件中揭露，與馬斯克、祖克柏 (Mark Zuckerberg) 等人不同，奧特曼的財務狀況較為不透明，因此很難了解他的投資會如何影響他在 OpenAI 的決策。