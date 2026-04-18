市場過熱？巴克萊：FOMO情緒是標普500創高最大推手

鉅亨網編譯許家華 2026-04-18 10:23

綜合外電報導，全球股市近期持續走高，標普 500 指數更在本週刷新歷史新高，市場漲勢背後的關鍵動能，巴克萊直指係因投資人「錯失恐懼」(FOMO)。分析師 Emmanuel Cau 指出，「股市似乎無論如何都想上漲」，顯示情緒與資金動能正主導行情，即便油價與債市訊號仍偏向保守。

（圖：REUTERS/TPG）

數據顯示，S&P 500 自 4 月初以來已上漲約 7%，此前從 1 月 1 日至 3 月 30 日低點一度下跌約 7%，形成明顯 V 型反轉。同時，市場恐慌指標 VIX volatility index 曾在 3 月 27 日飆升 107% 至 31，隨後回落約 41% 至 17.97 附近，反映市場風險情緒快速降溫。主要指數方面，道瓊工業指數上漲 115 點至 48,578.72 點，漲幅 0.24%；那斯達克指數上揚 86.69 點至 24,102.70 點，漲幅 0.36%。

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巴克萊指出，股市在地緣政治衝突壓力下仍展現「驚人韌性」，特別是在停火消息公布後，主要股指迅速回升甚至突破戰前水準。該行持續偏好美股與科技股，認為美國大型股與半導體族群為本輪反彈主力，而歐洲市場則因第一季財報顯示消費壓力，表現相對疲弱。

儘管行情強勁，巴克萊仍維持「保持冷靜並維持避險」策略，並強調地緣政治衝擊往往帶來進場機會，但同時警告當前市場估值已反映過多樂觀預期。從跨市場訊號來看，油價與公債殖利率仍傳遞審慎立場，美國 10 年期公債殖利率報 4.30%，下跌 0.26%，美元指數亦小幅下滑 0.12% 至 97.907，顯示資金對經濟前景仍存疑慮。

此外，荷姆茲海峽周邊的干擾持續存在，意味著能源供應風險與經濟成本尚未完全解除。巴克萊直言，「容易取得的降溫紅利已經過去」，未來股市若要進一步上行，需仰賴油價與利率市場確認衝突真正緩解。

資金面方面，該行指出 CTA 與避險基金先前去風險操作，曾引發強勁空頭回補與β行情，但目前仍有大量風控型資金尚未完全回補，被迫追逐反彈，形成持續推升市場的動能。與客戶交流後，巴克萊認為「FOMO 已主導市場」，多數投資人選擇維持持股部位。

基本面方面，市場預期標普 500 企業第一季平均獲利將成長約 12%，為連續第六季維持雙位數成長，成為支撐高估值的重要依據。不過巴克萊與部分分析師提醒，若企業實際獲利無法匹配市場預期，當前由情緒驅動的漲勢恐面臨修正壓力。

另有媒體引述 The Motley Fool 分析，援引巴菲特 1986 年致股東信內容，建議投資人應在市場恐懼時進場，並傾向以定期定額布局指數型基金，而非試圖精準擇時，顯示在 FOMO 氛圍升溫之際，市場仍存在相對理性的長期投資觀點。