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川普稱伊朗無限期暫停核計畫 伊方尚未回應相關說法

鉅亨網編譯段智恆

《彭博》周五 (17 日) 報導，美國總統川普表示，伊朗已同意無限期暫停其核計畫，且不會獲得任何美方解凍資金，顯示雙方正朝結束戰事的協議邁進。不過，相關說法尚未獲伊朗方面證實，外界對談判進展仍持審慎態度。

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川普稱伊朗無限期暫停核計畫 伊方尚未回應相關說法(圖：REUTERS/TPG)

川普周五在電話訪問中指出，美伊結束衝突的協議「大部分內容已經敲定」，並稱最快可能於本周末展開進一步會談，以完成長期協議。他強調，伊朗核計畫將不設期限地暫停，否認任何 20 年限制的說法，並表示「不是幾年，而是無限期」。此外，他亦表示尚未決定由誰率領美方代表團，但不排除由副總統范斯 (JD Vance)、女婿庫許納 (Jared Kushner) 及特使魏科夫 (Steve Witkoff) 參與談判。


然而，伊朗目前僅針對荷姆茲海峽開放一事發表聲明，尚未回應核計畫或相關讓步的說法。市場人士指出，雙方在關鍵議題上的立場仍未明朗，使談判結果充滿變數。

在能源市場方面，受協議預期帶動，國際油價、燃料與天然氣價格同步下跌。布蘭特原油跌破每桶 90 美元，幾乎回吐戰事爆發以來的漲幅，柴油價格亦領跌能源市場，反映供應中斷風險顯著緩解。

不過，荷姆茲海峽通行情況仍存在不確定性。伊朗先前表示，將在以色列與黎巴嫩為期 10 天停火期間開放航道，但同時透過半官方媒體警告，若美方持續維持對伊朗港口的海上封鎖，可能再次關閉該水道。伊朗亦要求通行船隻須與其軍方協調，顯示實際通行仍受限制。

分析人士指出，儘管市場對衝突降溫抱持樂觀預期，但在伊朗尚未明確承諾長期開放航道，且雙方談判仍處初步階段下，能源供應恢復仍需時間觀察。

荷姆茲海峽為全球最重要的能源運輸要道之一，戰前約有五分之一的全球石油與液化天然氣（LNG）經此通行。戰事期間航道幾近封鎖，曾引發全球能源危機與經濟放緩疑慮。市場認為，未來走勢將取決於談判是否能轉化為具體協議，以及航道能否穩定恢復運作。
 


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