停火不穩？伊朗：與美仍有重大分歧 核談判未達協議

鉅亨網編譯許家華 2026-04-18 05:00

《路透社》報導，一名伊朗高級官員周五 (17 日) 表示，伊朗與美國在結束戰事的談判中仍存在重大分歧，特別是在核問題上尚未取得任何具體共識，雙方仍需進行嚴肅談判以縮小差距。

（圖：Shutterstock)

該名不具名官員指出，目前「尚未就核議題細節達成任何協議」，並強調包括核計畫性質、制裁解除與戰後補償等核心議題，仍存在明顯分歧。他同時警告，外界對談判進展的部分說法「並不符合實際情況」。

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在區域安全方面，該官員表示，荷姆茲海峽的開放將取決於美國是否遵守停火協議條款，顯示這條全球能源運輸要道仍與地緣政治局勢緊密連動。荷姆茲海峽承載全球約三分之一海運石油運輸量，其通行狀況被視為國際市場的重要風險指標。

該官員透露，在巴基斯坦斡旋下，德黑蘭方面希望未來數日內可達成初步協議，並不排除延長停火期限，以「為進一步談判創造空間」，特別是針對解除對伊制裁以及戰爭損失補償問題。