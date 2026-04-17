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中東降溫提振風險偏好 比特幣攀近兩個月新高

鉅亨網編譯段智恆

在美國與伊朗針對中東衝突釋出一連串降溫訊號、並推動市場風險偏好回升之際，比特幣周五 (17 日) 價格突破近期盤整區間，攀升至兩個月高點。市場認為，荷姆茲海峽重新開放與潛在和平進展，正成為推動加密資產走強的重要催化因素。

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中東降溫提振風險偏好 比特幣攀近兩個月新高(圖：REUTERS/TPG)

數據顯示，比特幣突破自 2 月初以來的區間上緣，價格一度上漲 3.8%，觸及 78,155 美元，為 2 月 3 日以來新高。其他主要加密資產亦同步上揚，以太幣上漲約 3.3%，瑞波幣則上漲約 2.4%，顯示資金正回流高風險資產。分析指出，伊朗宣布荷姆茲海峽「全面開放」供商業通行後，全球市場風險情緒轉趨樂觀，股市上漲、油價與美元走弱，共同帶動加密市場表現。


截稿前，根據 Ccoingecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 5.0% 至 77,737.75 美元。

(圖：Ccoingecko)
(圖：Ccoingecko)

市場人士認為，荷姆茲海峽開放象徵地緣政治風險緩解，對資產價格具有指標性意義。21Shares 策略師表示，此舉等同解除全球最重要的地緣政治瓶頸之一，釋放市場流動性與投資信心。不過，也有觀點指出，儘管現貨市場表現強勁，衍生性商品市場仍顯謹慎。比特幣永續合約資金費率仍維持負值，顯示槓桿交易者整體偏向防禦；同時，市場對於 6 萬與 5 萬美元價位的賣權需求仍高，反映投資人持續布局下行風險。

分析人士指出，市場後續走勢仍取決於荷姆茲海峽是否能維持穩定通行，以及停火協議是否轉化為更長期的和平安排。Wintermute 交易員表示，唯有航道持續暢通並伴隨機構資金進場，市場才可能突破目前區間並形成明確趨勢，否則價格仍可能維持震盪。

另一方面，多項結構性利多正逐步累積。Strategy Inc.(MSTR-US)在過去兩周已加碼約 26 億美元比特幣，提供市場支撐；嘉信理財 (SCHW-US) 亦宣布計畫於今年推出現貨加密交易服務，並指出客戶資產配置比重可能達 8.8%。此外，高盛已申請推出比特幣 ETF，摩根士丹利則成為首家推出比特幣追蹤 ETF 的大型銀行，顯示傳統金融機構正加速布局加密市場。

地緣政治降溫與機構資金進場形成雙重支撐，使比特幣短線走勢轉強，但在不確定性尚未完全消除前，市場仍可能維持震盪格局。


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