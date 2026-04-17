那斯達克連漲12交易日、標普重回高點！ 專家：多項指標暗示美股反彈動能有望持續
鉅亨網編譯陳韋廷
美股本周展現強勁韌性，標普 500 指數與那斯達克綜合指數在先前的拋售壓力後成功反彈，並雙雙刷新歷史高點。儘管中東地緣政治局勢仍充滿變數，且能源價格持續維持在高檔，但從選擇權市場的持倉結構、波動率相關基金的買盤行為，以及歷史統計數據等多項指標觀察，這波反彈的動能預計將持續發酵。
根據美銀最新的基金經理人調查顯示，雖然市場情緒因中東局勢創近一年最悲觀的水準，但高達七成的受訪者預期經濟不會陷入衰退。
值得注意的是，法人機構未如預期中瘋狂增持現金，現金持股比例持平於 3 月的 4.3%，遠低於 2022 年 10 月 6.3% 的恐慌性高位。
美銀分析指出，儘管風險情緒惡化，但投資人已習慣於地緣政治引發拋售後的反彈模式，因此選擇堅守全球股票的多頭部位。
摩根大通私人銀行高級市場經濟學家 Joe Seydl 解釋，股市定價反映的是未來 6 至 12 個月的遠景，而非當下的衝突。
期權市場的資金流向進一步佐證了樂觀情緒。Susquehanna Financial 衍生品策略聯合主管 Chris Murphy 指出，3 月市場持倉劇烈調整，投資人在 4 月初處於低配狀態，這解釋了隨後出現的猛烈追漲行情。
量化分析顯示，3 個月 25 Delta 看漲選擇權偏度指標在短短三週便從近三年的保守水位，轉為三個月來的最樂觀水平。
OptionMetrics 首席量化分析師 Garrett DeSimone 表示，歷史規律顯示，地緣衝突對股市的影響通常是劇烈但短暫的，隨著市場開始定價衝突解決的預期，波動率已回歸常態。
歷史數據也對多頭有利。根據 LSEG 數據，自 1957 年以來，標普在經歷 5% 至 10% 的回檔並創下新高後，通常在隨後兩週至一個月內延續漲勢，中位收益率分別為 0.66% 和 1.01%。
更讓憂心「多頭陷阱」的投資者安心的是，在過去 38 次類似反彈中，約三分之二的情況下，股市在兩周及一個月後均上漲，且從未出現跌回近期低點的情況。
此外，系統性資金的流入為市場提供額外支撐力道。野村證券數據指出，商品交易顧問策略基金已成為買入主力，光是過去一周便買入約 200 億美元股票，槓桿型 ETF 也增持 275 億美元。隨著美伊衝突引發的震盪平息，這些波動率相關基金已由賣轉買。
卡森集團策略師 Sonu Varghese 認為，創新高本身就是動能的自我強化。
Bel Air Investment Advisors 董事長 Todd Morgan 也表示，市場逼近新高往往會引發主觀投資者的踏空焦慮，進一步推升買盤力道。
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