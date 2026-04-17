鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-17 10:05

那斯達克連漲12交易日、標普重回高點！ 專家：多項指標暗示美股反彈動能有望持續(圖:shutterstock)

根據美銀最新的基金經理人調查顯示，雖然市場情緒因中東局勢創近一年最悲觀的水準，但高達七成的受訪者預期經濟不會陷入衰退。

‌



值得注意的是，法人機構未如預期中瘋狂增持現金，現金持股比例持平於 3 月的 4.3%，遠低於 2022 年 10 月 6.3% 的恐慌性高位。

美銀分析指出，儘管風險情緒惡化，但投資人已習慣於地緣政治引發拋售後的反彈模式，因此選擇堅守全球股票的多頭部位。

摩根大通私人銀行高級市場經濟學家 Joe Seydl 解釋，股市定價反映的是未來 6 至 12 個月的遠景，而非當下的衝突。

期權市場的資金流向進一步佐證了樂觀情緒。Susquehanna Financial 衍生品策略聯合主管 Chris Murphy 指出，3 月市場持倉劇烈調整，投資人在 4 月初處於低配狀態，這解釋了隨後出現的猛烈追漲行情。

量化分析顯示，3 個月 25 Delta 看漲選擇權偏度指標在短短三週便從近三年的保守水位，轉為三個月來的最樂觀水平。

OptionMetrics 首席量化分析師 Garrett DeSimone 表示，歷史規律顯示，地緣衝突對股市的影響通常是劇烈但短暫的，隨著市場開始定價衝突解決的預期，波動率已回歸常態。

歷史數據也對多頭有利。根據 LSEG 數據，自 1957 年以來，標普在經歷 5% 至 10% 的回檔並創下新高後，通常在隨後兩週至一個月內延續漲勢，中位收益率分別為 0.66% 和 1.01%。

更讓憂心「多頭陷阱」的投資者安心的是，在過去 38 次類似反彈中，約三分之二的情況下，股市在兩周及一個月後均上漲，且從未出現跌回近期低點的情況。

此外，系統性資金的流入為市場提供額外支撐力道。野村證券數據指出，商品交易顧問策略基金已成為買入主力，光是過去一周便買入約 200 億美元股票，槓桿型 ETF 也增持 275 億美元。隨著美伊衝突引發的震盪平息，這些波動率相關基金已由賣轉買。

卡森集團策略師 Sonu Varghese 認為，創新高本身就是動能的自我強化。