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那斯達克連漲12交易日、標普重回高點！ 專家：多項指標暗示美股反彈動能有望持續

鉅亨網編譯陳韋廷

美股本周展現強勁韌性，標普 500 指數那斯達克綜合指數在先前的拋售壓力後成功反彈，並雙雙刷新歷史高點。儘管中東地緣政治局勢仍充滿變數，且能源價格持續維持在高檔，但從選擇權市場的持倉結構、波動率相關基金的買盤行為，以及歷史統計數據等多項指標觀察，這波反彈的動能預計將持續發酵。

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那斯達克連漲12交易日、標普重回高點！ 專家：多項指標暗示美股反彈動能有望持續(圖:shutterstock)

根據美銀最新的基金經理人調查顯示，雖然市場情緒因中東局勢創近一年最悲觀的水準，但高達七成的受訪者預期經濟不會陷入衰退。


值得注意的是，法人機構未如預期中瘋狂增持現金，現金持股比例持平於 3 月的 4.3%，遠低於 2022 年 10 月 6.3% 的恐慌性高位。

美銀分析指出，儘管風險情緒惡化，但投資人已習慣於地緣政治引發拋售後的反彈模式，因此選擇堅守全球股票的多頭部位。

摩根大通私人銀行高級市場經濟學家 Joe Seydl 解釋，股市定價反映的是未來 6 至 12 個月的遠景，而非當下的衝突。

期權市場的資金流向進一步佐證了樂觀情緒。Susquehanna Financial 衍生品策略聯合主管 Chris Murphy 指出，3 月市場持倉劇烈調整，投資人在 4 月初處於低配狀態，這解釋了隨後出現的猛烈追漲行情。

量化分析顯示，3 個月 25 Delta 看漲選擇權偏度指標在短短三週便從近三年的保守水位，轉為三個月來的最樂觀水平。

OptionMetrics 首席量化分析師 Garrett DeSimone 表示，歷史規律顯示，地緣衝突對股市的影響通常是劇烈但短暫的，隨著市場開始定價衝突解決的預期，波動率已回歸常態。

歷史數據也對多頭有利。根據 LSEG 數據，自 1957 年以來，標普在經歷 5% 至 10% 的回檔並創下新高後，通常在隨後兩週至一個月內延續漲勢，中位收益率分別為 0.66% 和 1.01%。

更讓憂心「多頭陷阱」的投資者安心的是，在過去 38 次類似反彈中，約三分之二的情況下，股市在兩周及一個月後均上漲，且從未出現跌回近期低點的情況。

此外，系統性資金的流入為市場提供額外支撐力道。野村證券數據指出，商品交易顧問策略基金已成為買入主力，光是過去一周便買入約 200 億美元股票，槓桿型 ETF 也增持 275 億美元。隨著美伊衝突引發的震盪平息，這些波動率相關基金已由賣轉買。

卡森集團策略師 Sonu Varghese 認為，創新高本身就是動能的自我強化。

Bel Air Investment Advisors 董事長 Todd Morgan 也表示，市場逼近新高往往會引發主觀投資者的踏空焦慮，進一步推升買盤力道。


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美股反彈中東美伊戰爭停火選擇權市場波動率看漲多頭陷阱商品交易顧問策略基金槓桿型ETF

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