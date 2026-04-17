鉅亨網新聞中心 2026-04-17 16:40

《經濟學人》報導指出，隨著人工智慧（AI）技術展現出足以威脅國家安全與社會穩定的強大力量，美國長期以來對 AI 產業採取的「放任自流」（Laissez-faire）態度正迎來重大轉折。近期一系列事件顯示，僅依靠私人企業競爭已不足以應對 AI 帶來的風險，政府干預已成為政治與策略上的必然選擇。

《經濟學人》：美國開始意識到AI的危險力量。(圖:shutterstock)

Anthropic 公司開發的新模型「Claude Mythos」，成為政策風向轉變的催化劑。該模型展現出極強的軟體漏洞偵測能力，若落入不法分子之手，將對銀行、醫院等關鍵基礎設施構成直接威脅。

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Anthropic 執行長達裡奧 · 阿莫迪（Dario Amodei）因考慮到安全性，決定不公開發布該模型，僅限少數經審核的企業使用。此舉引起財政部與五角大廈的高度關注，意識到核心國安技術竟然僅掌握在少數企業菁英手中。

除了安全威脅，民調顯示美國選民對 AI 的懷疑情緒日益高漲。10 分之 7 的美國人認為 AI 將損害就業機會，針對數據中心與 AI 企業領袖（如 OpenAI 執行長奧特曼）的抗議甚至暴力事件也開始出現。隨著 2028 年大選臨近，AI 議題已從技術討論轉向政治核心。

目前一種可行的控制方案正逐漸成形：

分層存取制度： 強大模型初期僅開放給受信任的專業人士使用，避免大規模風險。

行業認證機制： 在模型商業化前，需經過專業機構針對不同用途進行安全認證。

然而，此種「內圈制」監管也面臨嚴峻挑戰。限制發布可能削弱競爭、鞏固科技巨頭的壟斷地位，並在經濟中形成數位鴻溝。此外，開源競爭與國際競爭（尤其是來自東方大國的挑戰）使得過度監管可能導致技術落後。

歷史證明，當新技術威脅到社會契約時，政府介入是必然規律。從 20 世紀拆分標準石油到今日的 AI 監管，美國正處於一個危險且緊迫的時刻。政府不僅需要解決網路與生物安全問題，更必須思考如何應對就業流失與稅收體系的重構。

Mythos 事件不僅是安全的警鐘，更是要求美國政策制定者在 AI 時代進行深度革新的動員令。